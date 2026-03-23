أحياء حمص القديمة تجسّد قيم الجيرة والتعايش بقصص إنسانية تعكس تماسك مجتمعها

حمص-سانا

تجسّد أحياء مدينة حمص القديمة نموذجاً متيناً للعلاقات الاجتماعية التي تجمع أبناء المدينة على اختلاف انتماءاتهم، حيث بقيت قيم الجيرة والتعاون راسخة، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها خلال سنوات الثورة.

في حي الحميدية، يروي الأهالي قصة المواطن موفق النجار، المعروف بـ”أبو معن”، الذي شكّل مثالاً في الوفاء لجيرانه من أبناء الطائفة المسيحية، إذ حافظ على منازلهم خلال فترة تهجيرهم بعد تعرض الحي لقصف النظام البائد، مستنداً إلى القيم الأخلاقية التي تربى عليها في بيئة عُرفت بالتعايش والمحبة.

ويشير النجار، الذي نشأ في شارع المأمون داخل الحي ذي الغالبية المسيحية، إلى أنه تربى على احترام الجار وصون ممتلكاته، موضحاً أنه أسس عائلته في الحي قبل انتقاله إلى حي القصور، لكنه ظل مرتبطاً بالحميدية فعاد ليستأجر منزلاً ويستقر فيه مجدداً.

ومع اشتداد القصف، اضطر العديد من العائلات المسيحية إلى مغادرة منازلها، حيث سلّمت أكثر من 120 عائلة مفاتيح بيوتها لـ”أبو معن”، الذي تولّى مع أسرته توضيب الأثاث وإرساله إلى أصحابه، إضافة إلى حماية المنازل من السرقة، ما عزّز روابط المحبة بينه وبين أبناء الحي.

ويبيّن النجار أنه خرج لاحقاً إلى إدلب، وعند عودته إلى حمص وجد منزله في حي القصور مدمراً، قبل أن يبادر جيرانه في الحميدية إلى تجهيز منزل له ولعائلته تقديراً لموقفه الإنساني.

ويؤكد الأب يوحنا يوسف، كاهن كنيسة السيدة أم النور في حمص القديمة، أن أبناء الحي عاشوا على قيم المحبة والسلام، وتقاسموا المناسبات الاجتماعية والدينية، مشيراً إلى أن الظروف الصعبة زادت من تمسّك الأهالي بعلاقاتهم المتينة.

ويضيف: إن جيرانهم المسلمين حافظوا على منازل الأهالي المسيحيين خلال غيابهم، واستقبلوهم عند عودتهم بعد التحرير، لافتاً إلى أن قصة “أبو معن” تجسد هذا الوفاء المتبادل.

كما يوضح المواطن داني يوسف أن أبناء الحي عاشوا على مبادئ نبذ الطائفية، والتعاون، مستذكراً مشاركة أولاد “أبو معن” في إضاءة الشموع خلال المناسبات الدينية، ومساهمته في حماية تلك الفعاليات، فيما تشير المواطنة صباح الإبراهيم إلى أن “أبو معن” سهّل خروجها خلال فترة الحصار وحافظ على منزلها، مؤكدة أنها وجدته كما تركته تماماً عند عودتها.

وبقيت العلاقات الإنسانية المتجذرة في حمص القديمة أقوى من الظروف التي مرت بها المدينة، إذ شكّلت قيم الجيرة والوفاء السور الحقيقي الذي حافظ على تماسك المجتمع، وجعل من “المفتاح” رمزاً للأمان والثقة بين أبناء الحي الواحد.