الموارد المائية في حمص تعزز جاهزية منشآتها خلال الهطولات المطرية

حمص-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة حمص تنفيذ إجراءات ميدانية لرفع جاهزية منشآتها في ظل الظروف الجوية السائدة والهطولات المطرية التي تشهدها البلاد.

وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، أن ورشات الصيانة التابعة للمديرية كثفت أعمال التعزيل في سهل البقيعة بمنطقة تلكلخ في ريف المحافظة، لتشمل تعزيل المجاري المائية والمصارف ومعالجة مواقع الاختناقات، لضمان انسياب المياه والحد من مخاطر الفيضانات.

وبينت الوزارة أن المديرية تتابع مراقبة سد المزينة من خلال قياسات دورية وتدقيق جاهزية منشآت التفريغ للتعامل مع أي زيادة في الواردات المائية، وشملت الإجراءات تفقد قناة التزويد الخاصة بالسد والتأكد من جاهزيتها التشغيلية.

وتعمل الفرق الفنية التابعة لمديرية الموارد المائية في حمص على رفع مستوى الجاهزية في ظل الأحوال الجوية السائدة، بما يضمن سلامة المنشآت وحماية المناطق المحيطة خلال الهطولات المطرية والحد من الأضرار المحتملة.

