الأمن الداخلي يقبض على مرتكب جريمة قتل في بستان القصر بحلب

photo 2 2026 03 19 20 36 28 الأمن الداخلي يقبض على مرتكب جريمة قتل في بستان القصر بحلب

حلب-سانا

أعلنت محافظة حلب اليوم الخميس، أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل رجل وطعن زوجته في حي بستان القصر بمدينة حلب.

وأوضحت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام، أن عملية إلقاء القبض على المجرم جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة، أسفرت عن تحديد هويته ومكان وجوده، وإنه اعترف خلال التحقيق معه بارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

وأشارت المحافظة إلى أن الجهات المختصة باشرت استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود قوى الأمن الداخلي لكشف ملابسات الجرائم الجنائية، والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

