زراعة إدلب: إصابة ‏2000 هكتار بحشرة بسيلا الزيتون

إدلب-سانا

أعلنت مديرية زراعة إدلب إصابة نحو 2000 هكتار مزروعة بأشجار الزيتون، أي ما يقارب 200 ألف شجرة، بحشرة بسيلا الزيتون في مختلف مناطق المحافظة، ولا سيما في حارم وسلقين وكفر تخاريم وأرمناز، نتيجة الظروف المناخية التي سادت والتي ساعدت على زيادة نشاط الآفة وانتشارها.



ودعت المديرية الفلاحين إلى التدخل العاجل عبر رش المبيدات المناسبة، وخاصة في الحقول المزروعة بالخضار الصيفية أو غير المحروثة، باستخدام المبيدات البيروثرويدية مع إمكانية خلطها بـ إيميداكلوبريد أو أسيتامبريد لمكافحة الحشرات الكاملة والحوريات.



كما شددت على ضرورة تنفيذ عمليات الرش في الصباح الباكر أو المساء، واستخدام المواد اللاصقة لرفع فعالية المبيد، والاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة الحالية التي تسهم في الحد من نشاط الحشرة، مؤكدة استمرار الجولات الميدانية لتعزيز الإرشاد الزراعي ورصد الإصابات.



وأوضح رئيس دائرة زراعة حارم، المهندس صلاح حيدر، أن نسبة الإصابة تراوحت بين 5% و100%، وأن الضرر كان أكبر في الأشجار ذات الحمل الجيد، واصفاً مستوى الإصابة هذا الموسم بأنه “صادم”.



ودعا حيدر المزارعين إلى اتباع الممارسات الوقائية، مثل التقليم الجيد وحراثة الحقول وتنظيف الأعشاب، للحد من تكاثر الآفة ومنع تكرار انتشارها.



وكانت مديرية الزراعة في إدلب نظّمت أمس الأول بالتعاون مع إدارة منطقة حارم وشركة “اكتفاء” للاستثمار الزراعي، ندوة متخصصة بعنوان “أثر التغيرات المناخية في تطور الإصابة بحشرة بسيلا الزيتون لهذا الموسم”.



وتُعد حشرة “بسيلا الزيتون” من الآفات الخطيرة التي تهاجم النموات الحديثة وتسبب تساقط الأزهار والثمار، وتشكل تهديداً مباشراً لإنتاج الزيتون الذي يمثل مصدر دخل أساسياً لأهالي ريف إدلب وخاصة الشمالي الغربي.