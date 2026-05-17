حملات ميدانية لضبط مخالفات قطع الأشجار الحراجية بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

نفذت مديرية الزراعة باللاذقية بالتعاون مع الأمن الداخلي اليوم الأحد، حملات ميدانية جرى خلالها تسجيل عدد من ضبوط قطع أشجار حراجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك استجابة لشكاوى عديدة بشأن القطع الجائر للأشجار الحراجية في الريف الشرقي للمحافظة.

وشملت الحملة منطقة الحفة وريفها، وناحيتي صلنفة وكنسبا، وقرى عرافيت وكدين وعين الجوزة والمغيرية وجب الأحمر، حيث تم ضبط مخالفتي قطع أشجار في قرية مركشيلة بريف اللاذقية الشرقي.

وبيّن مدير الإعلام بمديرية الزراعة عدنان أوسي لـ سانا، أن المديرية تعمل على حماية الغطاء النباتي من خلال مكافحة الحرائق، ومنع القطع الجائر للأشجار المعمرة الذي يشكل خطراً بالغاً على الغابات.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل دوريات مع قوى الأمن الداخلي وتوجيهها لعدة مناطق، تم خلالها إلقاء القبض على عدد من المتورطين، وذلك في إطار تعامل المديرية مع الشكاوى المقدمة لها بهذا الخصوص.

بدوره، لفت ضابط المراقبة في دائرة حراج اللاذقية كفاح مرسل، إلى أن الدوريات توجهت إلى المنطقة الحدودية بين محافظات إدلب وحماة واللاذقية بعد الإبلاغ عن التعدي على الأشجار الحراجية المعمرة، وتهريبها إلى خارج المنطقة، وتم إلقاء القبض على المخالفين.

وأضاف: إن المنطقة لا تزال تحت مراقبة الجهات المعنية بحماية الغابات، لمنع التعديات وللقضاء على هذه الظاهرة، في ظل عدم استكمال عودة الأهالي بشكل كامل إلى مناطقهم وقراهم.

من جانبه، مسؤول الدوريات والتنفيذ في قسم شرطة منطقة الحفة عبد الرحمن المحمد، أوضح أن الدوريات توجهت إلى المناطق المستهدفة بعملية قطع الأشجار بعد الإبلاغ عن عمليات تعدٍ على الغابات، مشيراً إلى أن عمل الدوريات مستمر في المناطق الحراجية بالمنطقة، لمنع التعدي على الغابات وقمع المخالفين.

يذكر أن دائرة حراج اللاذقية نفذت سلسلة من الإجراءات الرقابية خلال الشهر الماضي، أسفرت عن تنظيم أكثر من 92 ضبطاً حراجياً لمخالفات متنوعة في مختلف المواقع الحراجية بالمحافظة.