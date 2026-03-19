طرطوس تحتفل بذكرى الثورة السورية في خيمة رمضان بمشاركة شعبية واسعة

طرطوس-سانا

نظمت مديرية إعلام طرطوس، بالتعاون مع إدارة منطقة طرطوس، فعالية جماهيرية في ساحة المحافظة بمناسبة ذكرى الثورة السورية، ضمن خيمة رمضانية شهدت مشاركة واسعة من الأهالي والفعاليات المحلية.

وافتتحت الفعالية بتقديم فريق “مدينتي طرطوس” عروضه في الحديقة المركزية، تلتها فقرات إنشاد تغنى خلالها المشاركون بأغاني الثورة السورية، ثم فقرة الحكواتي التي ركّزت على سرد أحداث الثورة وروح التضحية والصمود.

وتجمع المشاركون بعد صلاة التراويح، ورفعوا اللافتات التي تعبر عن التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية وبناء سوريا الجديدة.

وفي تصريح لـ سانا، أكّد الحقوقي والناشط السياسي سامر ملوحي أنه يعتبر نفسه أحد أفراد الثورة، موضحاً أنه شارك في أولى المظاهرات عام 2011 من جامع المنصور، وأن تلك المرحلة شكلت نقطة تحوّل في حياته، وأكدت لديه ضرورة الاستمرار في المطالبة بالحقوق والحريات للسوريين.

من جانبه، قال مصطفى ناصر، مشرف الخيمة الرمضانية في مديرية شؤون الشباب: “نجتمع لإحياء ذكرى الثورة العظيمة، حيث تسهم هذه الفعاليات في تعزيز الوعي لدى الأجيال الجديدة وربطهم بتاريخهم وقضاياهم الوطنية”.

وأوضح ممثل إدارة منطقة طرطوس غيث مجود، أن الثورة السورية شكّلت محطة مفصلية في تاريخ البلاد وجسّدت تطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة، مؤكداً أن إحياء ذكراها يؤكد استمرار هذه القيم في وجدان السوريين وضرورة التمسك بها رغم التحديات.

وأشار مدير العلاقات الإعلامية في مديرية الإعلام بمحافظة طرطوس حذيفة نجار، إلى أهمية الدور الإعلامي في توثيق أحداث الثورة ونقل صورة الواقع، مؤكّداً أن الإعلام كان ولا يزال شريكاً أساسياً في إيصال صوت الناس وتسليط الضوء على تطلعاتهم، مضيفاً: إن المرحلة الحالية تتطلب خطاباً إعلامياً مسؤولاً يعكس الحقيقة ويعزز روح الحوار والتفاهم.

وشهدت المحافظات السورية احتفالات واسعة بالذكرى السنوية الـ 15 لانطلاق ثورة الشعب السوري المباركة ضد النظام البائد، والتي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ البلاد، وتُوّجت مسيرتها بتحقيق النصر والتحرير في الثامن من كانون الأول 2024.