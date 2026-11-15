معرض «الولادة» لمحمد نجيب جلبي يجمع 221 عملاً فنياً في دمشق

دمشق-سانا



تتجسد معاني الولادة بأشكالها المتنوعة ودلالاتها العميقة في 221 عملاً فنياً قدمها الفنان التشكيلي والنحات محمد نجيب جلبي، اليوم الأحد، في معرضه الفردي الذي افتُتح في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة في دمشق.

ويمثل المعرض، الذي يحمل عنوان «الولادة»، المحطة الأولى للفنان في دمشق والثانية في سوريا بعد التحرير، ويجمع بين الرسم والنحت في تجربة بصرية متكاملة بدأ العمل عليها عقب التحرير، لتواكب مرحلة التحولات والآمال الجديدة.



واعتمد جلبي في لوحاته على الألوان الزيتية والأكريليك، وتنوعت أعماله بين الأحجام الصغيرة واللوحات الجدارية الكبيرة، إلى جانب خمسة أعمال نحتية، تبرز من بينها منحوتة برونزية تجسد احتضان الأم لطفلها وحنوها عليه، في تعبير عن الفكرة المحورية للمعرض.

“ولادة الثورة” لحظة تاريخية للتغيير ‏

​تتنقل الأعمال المعروضة بين مفاهيم إنسانية ووطنية مترابطة، تبدأ بـ«ولادة الثورة» بوصفها لحظة تاريخية للتغيير وبناء واقع يلبي تطلعات الشعب، مروراً بـ«ولادة الرحمة» التي تدعو إلى التعاطف وترسيخ القيم الإنسانية، و«ولادة العدالة» القائمة على الإنصاف والمساواة والإصلاح والمشاركة المجتمعية.

كما تتناول الأعمال ‏ «ولادة التسامح» باعتبارها مدخلاً لتعزيز العفو والسلام والاستقرار، و«ولادة الحياة» بما تحمله من أمل وبدايات جديدة وفرص لتحقيق الطموحات، وصولاً إلى «ولادة مجتمع جديد» قادر على تجاوز التحديات وصون الهويات الثقافية والفردية عبر التعاون والإبداع.

​وتحضر «ولادة الحرية» كقيمة تشمل الأبعاد الشخصية والمجتمعية والفكرية، وترتبط بالوعي والتفكير النقدي واحترام الضوابط التي تصون حقوق الآخرين، لتتوج هذه المفاهيم بـ«ولادة سوريا الجديدة»، بوصفها حلماً ببناء مجتمع متماسك ومتجدد يستند إلى العدالة والحرية والمحبة، ويتطلع إلى مستقبل يليق بتضحيات أبنائه.

​تطوير الأفكار وتحويلها إلى لوحات ومنحوتات ‏

​في تصريح لـ سانا، أوضح جلبي أن المعرض سبقته دراسات ورسوم أولية بالقلم الرصاص أنجزها خلال إقامته في تركيا، حيث عمل على تطوير أفكاره وتحويلها إلى لوحات ومنحوتات بأحجام متنوعة تتناول جميعها موضوع “الولادة” من زوايا وتعبيرات مختلفة.



​وبيّن أن الأعمال تتدرج من القطع الصغيرة إلى الكبيرة، موظفةً الألوان والحركة والانحناءات للتعبير عن المحبة والألفة والتضامن، فيما تحمل الألوان القوية والنارية دلالات على قوة الثورة، مشيراً إلى اعتماده التكرار في بعض العناصر كخيار أسلوبي يؤكد معاني التآزر مع الحفاظ على خصوصية كل عمل، وإلى دراسته للعلاقات بين الدرجات اللونية الحارة والباردة بما يخدم الفكرة التعبيرية.



​ولفت جلبي إلى أن المعرض يتضمن منحوتات كبيرة الحجم إلى جانب اللوحات، داعياً الجمهور إلى الاقتراب منها وتأمل تفاصيلها، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بواقع الحركة التشكيلية في سوريا بعد التحرير ومؤشرات تطور الحراك الفني، مؤكداً الحاجة إلى الصبر والوقت لتعافي البلاد اقتصادياً وثقافياً ومعالجة التحديات القائمة.



​يُذكر أن المعرض يستمر في استقبال زواره حتى مساء الخميس المقبل، على أن ينتقل لاحقاً إلى عدد من العواصم العربية والأوروبية ضمن خطة لعرض التجربة الفنية خارج سوريا.