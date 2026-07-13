الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبحث مع الاتحاد الدولي للحقوقيين التعاون في مجالات التدريب ‏

دمشق-سانا‏

بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، اليوم ‏الإثنين، خلال اجتماع تعاوني مع الاتحاد الدولي للحقوقيين، ‏سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التدريب ‏وبناء القدرات، بما يدعم تطوير أداء الهيئة وتنفيذ مهامها وفق ‏أفضل الممارسات والمعايير الدولية‎.‎

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد ‏اللطيف، خلال الاجتماع جاهزية الهيئة لقيادة مسار العدالة ‏الانتقالية، مشيراً إلى امتلاكها خبرات قانونية ومهنية ‏متخصصة في ملفات العدالة الانتقالية، تعمل وفق أحكام ‏القانون السوري والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يسهم في ‏تعزيز مسارات المساءلة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ‏وضمان تحقيق العدالة‎.‎

من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين رفيق ‏كوركوسوز استعداد الاتحاد للتعاون المباشر مع الهيئة في ‏تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والعمل على إعداد مذكرة ‏تفاهم تُبنى على احتياجات الهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات ‏الوطنية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في مجال العدالة ‏الانتقالية‎.‎

وتؤكد الهيئة أن بناء القدرات الوطنية يمثل ركيزة أساسية ‏لإنجاح مسار العدالة الانتقالية، وتعزيز ثقة المواطنين ‏بمؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، بما يحقق العدالة ‏للضحايا ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً‎.‎

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحدثت بالمرسوم ‏الرئاسي رقم 20 عام 2025، كهيئة ‏مستقلة تتمتع بالشخصية ‌‏الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ‏وتعمل ‏في جميع ‏أنحاء الأراضي ‏السورية وعلى المستويات الحكومية ‏والمجتمعية ‏والدولية، ‏ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ ‏العدالة والمساءلة، ‏وكشف الحقيقة، ‏وجبر الضرر، ومنع ‏تكرار الانتهاكات.‏