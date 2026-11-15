الاستزراع السمكي في سوريا.. إمكانيات واعدة لتعزيز الإنتاج والاستثمار ودعم الأمن الغذائي

دمشق-سانا



يمثل قطاع الاستزراع السمكي في سوريا أحد القطاعات الإنتاجية الواعدة والقابلة للتوسع والاستثمار، في ظل توافر الموارد المائية والمواقع المناسبة لإقامة المشاريع، وسط توجهات لتطوير المزارع السمكية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على المستوردات، وتعزيز الأمن الغذائي.



وأوضح مدير تنمية الأسماك والأحياء المائية في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية خالد محمد نور الله في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الإنتاج الحالي لا يزال دون مستوى الإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار في الأقفاص العائمة ضمن السدود والأنهار، ولا سيما في منطقة الفرات والسدود المقامة عليه، لما توفره من فرص للتوسع في الإنتاج، وتتيح تربية أنواع متعددة، أبرزها: الكارب والمشط في المياه العذبة، والسيباس والسيبريم في البيئات المناسبة.

تأهيل المنشآت وزيادة الإنتاج

وبيّن نور الله أن الهيئة تعمل على تأهيل المفرخات والمزارع السمكية الحكومية وزيادة طاقتها، لافتاً إلى أنها تمتلك ثلاث مفرخات للمياه العذبة في مصب السن وقلعة المضيق وعين الزرقا، إلى جانب خمس مزارع عاملة في مصب السن وشطحة وعين الزرقا وقلعة المضيق والروج، تحتاج إلى أعمال صيانة وتأهيل تنفذ وفق خطط مرحلية، بالتعاون مع منظمات دولية.



وأكد نور الله أن الهيئة تعمل على تأهيل المفرخات وزيادة إنتاج الإصبعيات من مختلف الأنواع، التي تشمل الكارب بأنواعه والسلور والمشط، بالتوازي مع إنشاء معمل متخصص لأعلاف الأسماك بهدف تحسين جودتها وخفض تكاليفها، إلى جانب تنفيذ أبحاث لتطوير أساليب التربية ورفع الإنتاجية والحدّ من الأمراض.

التمويل وتكاليف الاستثمار

من جانبه، رأى المستثمر في قطاع الاستزراع السمكي والمستشار الاقتصادي في غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد أورفه لي لـ سانا، أن تحويل القطاع إلى نشاط إنتاجي واستثماري واسع يتطلب توفير التمويل اللازم، بما يتيح الانتقال من المشاريع الصغيرة إلى منظومات الاستزراع المكثف، مع الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما الطاقة الشمسية، لتخفيف تكاليف التشغيل.



وأوضح أورفه لي أن التوسع في مشاريع الأقفاص العائمة وتأهيل المفرخات والمزارع الحكومية يمثل خياراً مجدياً اقتصادياً، لما يحققه من زيادة في الإنتاج المحلي والحدّ من فاتورة الاستيراد، لافتاً إلى أن الأعلاف تشكل التحدي الأبرز أمام المستثمرين والمربين.



وشدد أورفه لي على أهمية إقامة مشاريع متخصصة لإنتاج الأعلاف بكميات تغطي احتياجات المزارع وتتجاوزها، بما لا يقتصر فقط على تأمين مستلزمات الإنتاج، بل يوفر أيضاً مورداً اقتصادياً إضافياً يدعم استمرارية هذه المشاريع.

التسويق وتطوير الصناعات السمكية

ولفت أورفه لي إلى ضرورة تطوير عمليات التسويق والتصنيع، من خلال تسويق الأسماك طازجة، وتحويل الكميات الفائضة التي لا تجد طريقها إلى الأسواق إلى منتجات مجمدة، بما يحد من الهدر ويحافظ على القيمة الاقتصادية للإنتاج.



وأشار أورفه لي إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة والتجهيزات، وصعوبة تأمين الإصبعيات والمياه، فضلاً عن الأمراض التي قد تتسبب بخسائر للمربين، مؤكداً أن تجاوز هذه المعوقات يتطلب منظومة إنتاج متكاملة تشمل التمويل والتغذية والطاقة والتسويق.

الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني

وبيّن أورفه لي أن تنشيط الاستزراع السمكي يسهم في زيادة توافر الأسماك في الأسواق بأسعار مناسبة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا المنتج الغذائي، فضلاً عن توفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.



وأوضح أورفه لي أن زيادة الإنتاج الوطني تحدّ من الحاجة إلى استيراد الأسماك، وما يرافق ذلك من استنزاف للقطع الأجنبي، بينما يتيح تطوير المنتجات وفق مواصفات تنافسية فرصاً للتصدير، بما يدعم الميزان التجاري والاقتصاد الوطني.

إنتاج عام 2025

وبلغ إجمالي إنتاج سوريا من الأسماك 30421 طناً خلال عام 2025، منها 3521 طناً من الأسماك البحرية، بينما وصل إنتاج الاستزراع السمكي إلى 20570 طناً خلال العام نفسه.



وتعدّ منطقة الغاب في محافظة حماة من أبرز مناطق الإنتاج السمكي، إذ بلغ إنتاج المزارع فيها 15500 طن خلال العام ذاته، وفق إحصائية الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.