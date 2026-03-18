توزيع كسوة العيد على 1500 طفل من أبناء الشهداء في الحولة بريف حمص

حمص-سانا

نفّذ فريق شركة السلامة للتطوير العقاري مبادرة إنسانية، لتوزيع كسوة العيد على 1500 طفل من أبناء الشهداء دون سن الثانية عشرة، في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر.

وأوضح عضو الفريق معاوية إسماعيل في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة استهدفت أطفال أسر الشهداء، حيث جرى تأمين الألبسة بمختلف المقاسات وبجودة مناسبة، لتلبية احتياجاتهم والتخفيف من الأعباء عن ذويهم، بدعم من جمعية العم T الخيرية.

بدورها، بيّنت حورية محمد القاسم أنها تسلمت كسوة العيد لأحفادها الذين فقدوا والدهم، مشيرة إلى أن بعضهم من ذوي الإعاقة، وأن المبادرة أسهمت في إدخال الفرح إلى نفوسهم.

من جانبه، أعرب مصعب العكش عن تقديره للمبادرة بعد تسلمه كسوة العيد لأبناء شقيقه الشهيد، لافتاً إلى أهمية هذه الجهود في دعم الأطفال.

ويأتي المشروع ضمن مبادرات إنسانية مستمرة تستهدف دعم أسر الشهداء، ولا سيما الأطفال، من خلال تقديم مساعدات عينية تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزز التكافل الاجتماعي.

