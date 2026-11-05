الصين: اتهامات بريطانيا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في القرصنة تفتقر إلى الأدلة

بكين-سانا
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الاتهامات البريطانية بشأن احتمال استخدام بكين الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات قرصنة إلكترونية بحلول عام 2028، تستند إلى تكهنات ولا تدعمها أدلة، محذرة من أن مثل هذه التصريحات تضر بالثقة بين البلدين.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية “ماو نينغ” قولها للصحفيين اليوم الخميس تعليقاً على الاتهامات: “إن الصين ترى أن المخاطر السيبرانية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً عالمياً، يتطلب وضع قواعد جديدة في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى استجابة دولية مشتركة”.
وأضافت أن لندن دأبت منذ فترة طويلة على تسييس قضية الأمن السيبراني، وأنها تستخدم هذه المزاعم ذريعة لتقييد تطور الذكاء الاصطناعي في الصين.
وشددت المتحدثة على أن هذه التصرفات لا تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين، بل تضر بمصداقية بريطانيا في مجال التعاون بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
كما أكدت أن الصين ترى أن تطوير الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يتسم بالانفتاح، وأن يكون موجهاً نحو تحقيق التقدم والخير للجميع، وأن يراعي الأمن والتقدم على حد سواء، مع ضمان أن يكون آمناً وموثوقاً وقابلاً للتحكم.
وكان المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني، التابع لمقر الاتصالات الحكومية، ذكر في تقريره السنوي أنه “من المرجح للغاية” أن تستخدم الصين الذكاء الاصطناعي بصورة روتينية في المجال السيبراني لتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية بحلول عام 2028، واصفاً ذلك بأنه ”التحدي السيبراني الأكثر تعقيداً واستمراراً” الذي تواجهه المملكة المتحدة.