الصين: اتهامات بريطانيا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في القرصنة تفتقر إلى الأدلة

بكين-سانا‏

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الاتهامات البريطانية بشأن احتمال استخدام بكين الذكاء ‏الاصطناعي في تنفيذ هجمات قرصنة إلكترونية بحلول عام 2028، تستند إلى تكهنات ولا ‏تدعمها أدلة، محذرة من أن مثل هذه التصريحات تضر بالثقة بين البلدين.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية “ماو نينغ” قولها للصحفيين ‏اليوم الخميس تعليقاً على الاتهامات: “إن الصين ترى أن المخاطر السيبرانية الناجمة عن ‏الذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً عالمياً، يتطلب وضع قواعد جديدة في إطار الأمم المتحدة ‏للتوصل إلى استجابة دولية مشتركة”.‏

وأضافت أن لندن دأبت منذ فترة طويلة على تسييس قضية الأمن السيبراني، وأنها تستخدم هذه ‏المزاعم ذريعة لتقييد تطور الذكاء الاصطناعي في الصين.‏

وشددت المتحدثة على أن هذه التصرفات لا تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين، بل ‏تضر بمصداقية بريطانيا في مجال التعاون بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.‏

كما أكدت أن الصين ترى أن تطوير الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يتسم بالانفتاح، وأن يكون ‏موجهاً نحو تحقيق التقدم والخير للجميع، وأن يراعي الأمن والتقدم على حد سواء، مع ضمان أن ‏يكون آمناً وموثوقاً وقابلاً للتحكم.‏

وكان المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني، التابع لمقر الاتصالات الحكومية، ذكر في ‏تقريره السنوي أنه “من المرجح للغاية” أن تستخدم الصين الذكاء الاصطناعي بصورة روتينية ‏في المجال السيبراني لتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية بحلول عام 2028، واصفاً ذلك بأنه ‌‏”التحدي السيبراني الأكثر تعقيداً واستمراراً” الذي تواجهه المملكة المتحدة.‏