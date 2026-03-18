وزيرة الشؤون الاجتماعية: تضحيات الشعب السوري صنعت النصر

دمشق-سانا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن تضحيات الشعب السوري وصبره شكّلا الركيزة الأساسية لانتصار ثورته التي انطلقت قبل خمسة عشر عاماً.

وفي كلمة نشرتها الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” اليوم الأربعاء، هنّأت قبوات السوريين بهذه المناسبة، مشيرةً إلى أنهم وقفوا في وجه الظلم حين كان الصمت أسهل، وصمدوا رغم الخسارة والتعب والقهر لسنوات طويلة دون أن يخفت صوتهم، مؤكدة أن ذلك أسهم في صنع واقع كان كثيرون يعدّونه مستحيلاً.

وأضافت: إن “قلوبنا اليوم مع كل الذين فقدناهم على طريق الحرية، وذكراهم حاضرة في كل خطوة نحو المستقبل”، مشددة على أن الإيمان بالكرامة والحرية والعدالة سيبقى البوصلة التي توجه مسيرة السوريين.

ويحيي السوريون اليوم الأربعاء الثامن عشر من آذار الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية ضد النظام البائد، للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق في يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.