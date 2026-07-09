هيئة الطيران المدني تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى استكمال إجراءات ‏عودتهم

دمشق-سانا‏

دعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الخميس، العاملين المفصولين من ‏قبل النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى التواصل معها.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن على المفصولين التواصل مع مديرية التنمية الإدارية ‏في حال كان أي عامل على ملاك الهيئة لم يتم التواصل معه، أو واجه أي إشكال في عملية ‏التواصل، وذلك عبر تطبيق واتساب حصراً على الرقم: +963987768201.‏

وأوضح مدير مديرية التنمية الإدارية المهندس غيث سليمان في تصريح لـ سانا، أن إعادة العاملين ‏المفصولين من قبل النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة السورية تأتي في إطار الالتزام ‏بإنصافهم وردّ حقوقهم الوظيفية، باعتبارها أولوية تحظى باهتمام كبير.‏

وأشار سليمان إلى أنه تم منذ تحرير سوريا حتى اليوم توقيع عقود عودة 64 عاملاً من العاملين ‏على ملاك الهيئة، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال بقية الملفات ومعالجة الحالات المتبقية، بما ‏يضمن إعادة جميع المستحقين وفق الأصول الإدارية المعتمدة.‏

وأكد سليمان حرص الهيئة على إنجاز هذا الملف بشكل كامل، داعياً كل من لم يتم التواصل معه حتى ‏الآن إلى المبادرة بالتواصل مع مديرية التنمية الإدارية لاستكمال إجراءات عودته إلى العمل.‏

وعمل النظام البائد على فصل العديد من العاملين في مؤسسات الدولة بشكل تعسفي جراء مشاركتهم ‏في الثورة السورية أو لأسباب أمنية، ما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، وتعمل الحكومة ‏السورية على معالجة ملفاتهم وإعادتهم إلى العمل وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة.‏