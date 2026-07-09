هيئة الطيران المدني تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى استكمال إجراءات ‏عودتهم

دمشق-سانا
دعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الخميس، العاملين المفصولين من قبل النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى التواصل معها.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن على المفصولين التواصل مع مديرية التنمية الإدارية في حال كان أي عامل على ملاك الهيئة لم يتم التواصل معه، أو واجه أي إشكال في عملية التواصل، وذلك عبر تطبيق واتساب حصراً على الرقم: +963987768201.
وأوضح مدير مديرية التنمية الإدارية المهندس غيث سليمان في تصريح لـ سانا، أن إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة السورية تأتي في إطار الالتزام بإنصافهم وردّ حقوقهم الوظيفية، باعتبارها أولوية تحظى باهتمام كبير.
وأشار سليمان إلى أنه تم منذ تحرير سوريا حتى اليوم توقيع عقود عودة 64 عاملاً من العاملين على ملاك الهيئة، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال بقية الملفات ومعالجة الحالات المتبقية، بما يضمن إعادة جميع المستحقين وفق الأصول الإدارية المعتمدة.
وأكد سليمان حرص الهيئة على إنجاز هذا الملف بشكل كامل، داعياً كل من لم يتم التواصل معه حتى الآن إلى المبادرة بالتواصل مع مديرية التنمية الإدارية لاستكمال إجراءات عودته إلى العمل.
وعمل النظام البائد على فصل العديد من العاملين في مؤسسات الدولة بشكل تعسفي جراء مشاركتهم في الثورة السورية أو لأسباب أمنية، ما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم الوظيفية، وتعمل الحكومة السورية على معالجة ملفاتهم وإعادتهم إلى العمل وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة.