توزيع كسوة العيد على أطفال أيتام في درعا

درعا-سانا

وزعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة درعا اليوم الأربعاء، كسوة العيد على الأطفال الأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة، وذلك ضمن جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل دانية المفعلاني في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تقديم المساعدات بدعم من مؤسسة “العمتي”، والتي تضمنت توزيع 3000 قطعة لباس و1500 حذاء، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت قرى كوية، وسحم الجولان، والنجيح، وأيتام درعا المدينة، ممن لم يستفيدوا سابقاً من جمعية البر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء البلديات في القرى المذكورة.

وأكدت المفعلاني أن هذه المبادرة تأتي ضمن استمرار دعم الأطفال الأيتام والفئات المحتاجة بالتعاون مع المنظمات المحلية، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين وتحسين ظروفهم المعيشية.

من جهتها، أشارت المواطنة حنان محاميد، إلى أنه تم اليوم دعوتها لاستلام كسوة العيد لطفلها، معربة عن أملها باستمرار دعم الأيتام والاهتمام بهم على جميع الأصعدة.

بدورها، لفتت المواطنة غادة المسالمة، إلى أنها استلمت كسوة العيد لأطفالها، معربة عن أملها في أن تستمر هذه المبادرات لأنها تمثل دعماً كبيراً للعائلات التي ليس لديها معيل.

وتعمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا، على تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظة وخاصة الأطفال الأيتام بالتعاون مع المنظمات المحلية والمؤسسات الخيرية، لضمان توفير حياة كريمة لهم والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.