اتصالات دير الزور تزود عدداً من المراكز الحكومية بإنترنت مجاني خدمة للمواطنين

دير الزور-سانا

زودت مديرية اتصالات دير الزور عدداً من المراكز الحكومية بإنترنت مجاني، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل أمور المعاملات.

وأوضح متابع فرع الاتصالات في محافظة دير الزور حسان الوزعل في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المشروع يستهدف الدوائر الحكومية الحيوية، مثل مديرية النقل ومركز السجل المدني والمشفى الوطني ومركز هاتف دير الزور الثاني، حيث تشهد هذه المراكز ازدحاماً بالمراجعين وحاجة إلى توفير الإنترنت لسهولة التواصل.

وأشار الوزعل إلى أن الخدمة المقدمة هي مجانية بالكامل، ولا تحتاج الشبكة إلى كلمة مرور، حيث يمكن الدخول إليها مباشرة.

وتستمر خدمة الإنترنت المجاني بالمراكز الحكومية في دير الزور لمدة ثلاثة أشهر تجريبية قابلة للتمديد، وجاءت بهدف تخفيف الأعباء عن المراجعين.

