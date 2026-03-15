اختتام البازار الخيري لكنيسة سيدة دمشق لدعم المشاريع الصغيرة

دمشق-سانا

شهد البازار الخيري الذي نظمته كنيسة سيدة دمشق بمناسبة عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة لأكثر من 50 عارضاً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمنتجات المنزلية، وتنوعاً في المعروضات التي شملت مشغولات يدوية وصوفية وتحفاً خشبية وأعمال كروشيه وشموع إلى جانب ألبسة وزينة العيد والحلويات والمنتجات الغذائية والإكسسوارات.

وهدف البازار الذي اختتم اليوم الأحد إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة عبر توفير مساحة لعرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع الزوار، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية للمشاركين.

كما يوفر مساحة داعمة للسيدات لعرض منتجاتهن والتعريف بمشاريعهن وتسويقها مباشرة، بما يتيح لهن فرصة عمل مناسبة ويساعد على تطوير مشاريعهن، وفق ما ذكرته منظمة البازار ناهد نقولا في تصريح لـ سانا، مبينة أن البازار أتاح المجال للتعرف على المشاريع المطروحة وتقديم طيف واسع من المعروضات المميزة التي وفرت للزوار خيارات متعددة تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.

فرصة مهمة للتعريف بالمشروعات

وقدمت المشاركة سهى عودة لزوارها تشكيلة متنوعة من الحلويات الصحية التي تعتمد على مكونات غذائية مغذية وسكر دايت، وتشمل أصنافاً غنية بالمكسرات والطحينة والشوكولاتة، مشيرة إلى أن المشاركة تشكل فرصة مهمة للتعريف بمشروعها الذي انطلق قبل نحو أربعة أشهر، والوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن، والمساهمة في تغيير بعض المفاهيم حول الحلويات الدايت التي أثبتت قدرتها على الجمع بين الطعم اللذيذ والمكونات الصحية.

الحفاظ على التراث الغذائي

أكد المشارك فادي زخم أن مشروعه الذي يتضمن منتجات غذائية عضوية بطابع تراثي، يركز على إبراز هوية الريف الدمشقي من خلال مجموعة من المنتجات المحلية كالمجففات والمقطرات والخل وأنواع الدبس ومشتقاته، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تسعى للحفاظ على التراث الغذائي المحلي وتقديمه بصيغة طبيعية.

كما ذكرت المشاركتان نتالي بلدي وكريستين سعد أن مشروعهما تضمن إعداد شموع معطرة ومنتجات يدوية متناسقة يتم دمجها معاً لتشكيل منتج متكامل يحمل طابعاً جمالياً مميزاً، حيث استقطب الزوار خلال أيام البازار.

ولفت عدد من الزوار إلى أن البازار أتاح فرصة الاطلاع على منتجات يدوية ومحلية تحمل أفكاراً مبتكرة، حيث أكدت رنا حداد وهلا خوري أهميته في تشجيع الإنتاج المنزلي والتعريف بمشاريع جديدة تستحق الدعم، ولا سيما في ظل التنوع الكبير في المعروضات الذي منح الفعالية طابعاً حيوياً وجاذباً.

وكان البازار الخيري الذي نظمته كنيسة سيدة دمشق افتتح في الثاني عشر من آذار الجاري، ويأتي ضمن سلسلة البازارات الخيرية التي تقام سنوياً لدعم الفقراء والمحتاجين وتسهم في تعزيز روح التضامن والمساعدة خلال فترة الأعياد، حيث يمكن للزوار شراء المنتجات والمشغولات اليدوية، وتكون أغلب عائداتها موجهة للأعمال الخيرية.

