وزير العدل: إصلاح القضاء ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة في سوريا

ريف دمشق-سانا

أكد وزير العدل مظهر الويس، على الدور المحوري لإصلاح القضاء في استقطاب الاستثمارات، وبناء بيئة أعمال آمنة ومحفزة في سوريا.

وخلال جولة في معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، شملت عدداً من الأجنحة المشاركة؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية المُقدَّمة، أشار الوزير الويس في تصريح لمراسل سانا، إلى أن المعرض يعد أحد أبرز مؤشرات التعافي وعودة الحياة الاقتصادية إلى سوريا، لافتاً إلى أن تنوع الأجنحة المشاركة من فعاليات محلية وعربية يعكس روح الانفتاح والاهتمام المتزايد بسوريا كبيئة استثمارية واعدة.

وأوضح الويس أن وزارة العدل تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تأمين بيئة جاذبة للاستثمار، ويُعد إصلاح القضاء أساساً مهماً في ذلك، مؤكداً أن سيادة القانون وحماية الحقوق تُشكلان قاعدةً لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

كما توجه وزير العدل بالشكر للكادر التنظيمي ووزارة الاقتصاد والصناعة على “حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم”، معرباً عن أمله في تعاونٍ مستقبلي من أجل”بناء سوريا الحديثة والعادلة”.

واستقطب المعرض بدورته الحالية الثانية والستين، أكثر من 800 شركة محلية وعربية وأجنبية، مع تمثيل رسمي من 44 دولة، أبرزها السعودية، الأردن، تركيا، قطر، مصر، الصين، وألمانيا وغيرها.

