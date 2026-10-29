فرق الطوارئ في الرقة تواصل معالجة أضرار السيول في المخيمات

الرقة-سانا
تواصل فرق الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة الاستجابة للأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة أمس، وأدت إلى غمر عدد من الخيام بالمياه وتضرر بعضها، نتيجة ارتفاع منسوب المياه وعجز المصارف المطرية عن استيعاب كميات السيول.
وأوضح مسؤول الاستعداد والجاهزية في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة عبد القادر الصالح لـ سانا، اليوم الخميس، أن غزارة الأمطار أدت إلى تشكّل سيول تجاوزت قدرة المصارف الزراعية على تصريفها، ما تسبب بغمر بعض المناطق والمخيمات بالمياه، مؤكداً أن الفرق المختصة تواصل فتح الأقنية والمصارف الزراعية وتسليكها، للحد من تجمع المياه والاستعداد لأي طارئ محتمل.
إجراءات ميدانية في مخيم المقص
ولفت الصالح إلى أن التدخل في مخيم المقص بريف الرقة الجنوبي شمل سحب المياه بالمضخات، والاستعانة بالآليات الثقيلة لفتح المصرف الزراعي وإعادة تأهيله بعد اختراق المياه أحد سواتره، إضافة إلى فتح العبارات لتسهيل تصريف المياه.
ودعا الأهالي إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجنب عبور الطرق التي تشهد سيولاً جارفة، مؤكداً جاهزية الفرق للاستجابة على مدار الساعة، وتلبية نداءات الاستغاثة في مختلف أنحاء المحافظة.
مطالب بتكثيف المساعدات
من جهته، أوضح أحد قاطني مخيم المقص مثقال البكار أن الأمطار بدأت ليلاً، ما أدى إلى امتلاء العبارات بالمياه وغمر أجزاء من المخيم وانهيار بعض الخيام، مشيراً إلى قسوة الظروف المعيشية جراء الأضرار.
وأشاد البكار بجهود فرق الإنقاذ في فتح العبارات وسحب المياه وتجفيف المناطق المتضررة، مطالباً بتكثيف المساعدات، وتحسين الظروف المعيشية للقاطنين في المخيم.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت فجر اليوم تنفيذ فرقها 165 استجابة ميدانية جراء الأمطار الغزيرة والسيول في محافظات حلب والرقة ودير الزور وحماة وحمص واللاذقية، مشيرةً إلى مغادرة نحو 375 عائلة مخيمات سهلة البنات واليوناني والمقص في ريف الرقة، بعد تضررها جراء تدفق مياه الأمطار.