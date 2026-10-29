فرق الطوارئ في الرقة تواصل معالجة أضرار السيول في المخيمات

الرقة-سانا‏

تواصل فرق الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة الاستجابة للأضرار الناجمة عن ‏الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة أمس، وأدت إلى غمر عدد من الخيام ‏بالمياه وتضرر بعضها، نتيجة ارتفاع منسوب المياه وعجز المصارف المطرية عن ‏استيعاب كميات السيول.‏

وأوضح مسؤول الاستعداد والجاهزية في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة عبد ‏القادر الصالح لـ سانا، اليوم الخميس، أن غزارة الأمطار أدت إلى تشكّل سيول ‏تجاوزت قدرة المصارف الزراعية على تصريفها، ‏ما تسبب بغمر بعض المناطق ‏والمخيمات بالمياه، مؤكداً أن الفرق المختصة تواصل فتح ‏الأقنية والمصارف الزراعية ‏وتسليكها، للحد من تجمع المياه والاستعداد لأي طارئ ‏محتمل.‏

إجراءات ميدانية في مخيم المقص

ولفت الصالح إلى أن التدخل في مخيم المقص بريف الرقة الجنوبي شمل سحب المياه ‏بالمضخات، والاستعانة بالآليات الثقيلة لفتح المصرف الزراعي وإعادة تأهيله بعد ‏اختراق المياه أحد سواتره، إضافة إلى فتح العبارات لتسهيل تصريف المياه.‏

ودعا الأهالي إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجنب عبور الطرق التي تشهد ‏سيولاً جارفة، مؤكداً جاهزية الفرق للاستجابة على مدار الساعة، وتلبية نداءات ‏الاستغاثة في مختلف أنحاء المحافظة.‏

مطالب بتكثيف المساعدات

من جهته، أوضح أحد قاطني مخيم المقص مثقال البكار أن الأمطار بدأت ليلاً، ما ‏أدى إلى امتلاء العبارات بالمياه وغمر أجزاء من المخيم وانهيار بعض الخيام، مشيراً ‏إلى قسوة الظروف المعيشية جراء الأضرار.‏

وأشاد البكار بجهود فرق الإنقاذ في فتح العبارات وسحب المياه وتجفيف المناطق ‏المتضررة، مطالباً بتكثيف المساعدات، وتحسين الظروف المعيشية للقاطنين في المخيم.‏

‏وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت فجر اليوم تنفيذ فرقها 165 استجابة ‏ميدانية جراء الأمطار الغزيرة والسيول في محافظات حلب والرقة ودير الزور وحماة ‏وحمص واللاذقية، مشيرةً إلى مغادرة نحو 375 عائلة مخيمات سهلة البنات واليوناني ‏والمقص في ريف الرقة، بعد تضررها جراء تدفق مياه الأمطار.‏