وزير الزراعة: منصة “غياث” تعزز التحول الرقمي والتنمية الزراعية في سوريا

دمشق-سانا

أكد وزير الزراعة أمجد بدر أن إطلاق المنصة الوطنية للهطولات المطرية “غياث”، يشكل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي في القطاع الزراعي في سوريا، ويعد نموذجاً لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأوضح بدر في تصريح اليوم الخميس، أن المنصة تسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول كميات الأمطار وتوزعها الجغرافي، ما يساعد المزارعين والجهات المختصة على اتخاذ قرارات زراعية مبنية على معلومات علمية، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الري ومراقبة فترات الجفاف، إضافة إلى إمكانية حساب كميات مياه الري اللازمة وفق مراحل نمو المحاصيل.

وبيّن بدر أن اعتماد هذه الأدوات الرقمية يعزز كفاءة التخطيط الزراعي، ويحد من المخاطر المرتبطة بتذبذب الهطولات المطرية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الإنتاج الزراعي، ودعم الأمن الغذائي.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت في الحادي عشر من آذار الجاري المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث”، بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام” (MDP)، بهدف اعتماد نهج التحول الرقمي في أعمالها، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

وتقدم المنصة للمستخدمين مجموعة من الخدمات، منها إصدار نشرة يومية للهطولات المطرية مع عرض كمية الهطول في أقرب محطة رصد للمستخدم، إضافة إلى مراقبة فترات الجفاف وتواريخها، بما يساعد في تقييم مدى تعرض المحاصيل للإجهاد المائي.