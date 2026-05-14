ألمانيا تطالب بالتحقيق بشأن تعرض أسرى فلسطينيين للاغتصاب داخل المعتقلات الإسرائيلية

برلين-سانا

طالبت ألمانيا بضرورة إجراء تحقيقات في المعلومات التي كشف عنها تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، بشأن تعرض أسرى فلسطينيين للعنف الجنسي والاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية”وفا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن جيزه قوله: “تدين الحكومة الألمانية، من حيث المبدأ، العنف الجنسي في جميع سياقاته”.



وأضاف: “ليس لدينا نتائج خاصة بنا بشأن الحالات المذكورة في التقرير، لكن المهم الآن هو التحقيق في هذه المعلومات التي تضمنها ومحاسبة مرتكبيها”.

وفي رده على سؤال حول إمكانية دعم الحكومة الألمانية للمنظمات المستقلة في الوصول إلى السجون الإسرائيلية للتحقيق في هذه القضية، قال جيزه: “هذه سياسة راسخة للحكومة الألمانية، نحن نعمل على تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى الفلسطينيين”.



وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الأربعاء، أن المعلومات التي كشف عنها تقرير الصحيفة الأميركية بشأن تعرض أسرى فلسطينيين للعنف الجنسي والاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية، تتوافق مع النتائج التي توصلت إليها في تحقيقاتها السابقة.

وتشير مؤسسات الأسرى الفلسطينية إلى أن الأسرى يواجهون منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، ظروفاً مأساوية هي الأقسى منذ عقود، لافتة إلى أن عدد المعتقلين ارتفع بنسبة 83%، ليصل إلى أكثر من 9600 أسير حتى بداية نيسان الماضي، مقارنة بـ 5250 أسيراً قبل اندلاع الحرب.