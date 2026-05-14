مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني، وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار مناطق في مدينتي غزة، وخان يونس في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينينة “وفا” أن فلسطينياً قتل جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز “كواد كوبتر” قنبلة على شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال المدينة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، بنيران جيش الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وكان طفل قتل، وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين مناطق عدة في الضفة الغربية.

