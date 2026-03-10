قوة للاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلين بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، طفلين أثناء رعيهما الأغنام في الأراضي الزراعية غرب قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال اقتادت الطفلين إلى داخل الأراضي المحتلة، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى الآن.

وكانت قوة للاحتلال اعتقلت الأحد الماضي، أربعة أطفال أثناء رعيهم الأغنام بالقرب من تل الأحمر الغربي، في ريف القنيطرة الجنوبي.

إلى ذلك توغلت قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، في نقطة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي، متجهةً نحو قرية الصمدانية الشرقية.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال.