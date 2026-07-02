محافظ درعا يتفقد الواقع الخدمي في منطقة حوض اليرموك

درعا-سانا



تفقد محافظ درعا أنور الزعبي، اليوم الخميس، منطقة حوض اليرموك بهدف الاطلاع على الواقع الخدمي والاستماع إلى مطالب الأهالي، ووضع آليات لمعالجة أبرز التحديات.



والتقى المحافظ في بلدة الشجرة ممثلين عن قرى وبلدات تسيل، والشجرة، وكويا، وعابدين، وسحم الجولان، وحيط، ونافعة، ومعرية، وعين ذكر، وناقش معهم احتياجات المنطقة، ولا سيما في قطاعات المياه والكهرباء والطرق والإنارة والصحة والتعليم.

وخلال اللقاء، استعرض رؤساء البلديات ومديرو القطاعات الخدمية أبرز المشكلات التي تواجه المنطقة، وتصدرت أزمة شح مياه الشرب قائمة المطالب، إضافة لتجهيز آبار جديدة، وإزالة التعديات على مصادر المياه، وتأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتعزيز الخدمات الطبية، ودعم القطاع الزراعي، ومعالجة عدد من القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمجالس المحلية.







وأعلن المحافظ عن إنشاء مركز للدفاع المدني في بلدة الشجرة لخدمة كامل منطقة حوض اليرموك، كما وجّه القطاع الصحي إلى توسيع الخدمات الطبية والإمكانات المتاحة في المنطقة، وكشف عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل يضم مديري الجهات العامة ورؤساء البلديات لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة والاستجابة لمطالب المواطنين في المنطقة.



كما أكد أن المحافظة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم بمعالجة ملف مياه الشرب في منطقة حوض اليرموك، عبر إرسال لجنة فنية مختصة لدراسة الواقع ووضع الحلول المناسبة، إضافة إلى تزويد جميع البلدات بأجهزة إنارة بواقع نحو 50 جهازاً كحد أدنى لكل بلدة في المرحلة الأولى، وإرسال كميات من المجبول الزفتي لمعالجة الطرق والشوارع المتضررة.



وأكد الزعبي أن محافظة درعا تمثل نموذجاً في العطاء والصمود، مشيداً بتمسك أهالي بلدة عابدين بأرضهم في وجه التوغلات الإسرائيلية.



وتتعرض القرى الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي‏ لاعتداءات ‏متكررة من قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، ما ينعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في ‏تلك المناطق.‏