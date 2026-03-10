مركز “أنا وطفلي” في حماة يقدم خدمات مجانية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

يواصل مركز “أنا وطفلي” التابع لمديرية صحة حماة تقديم خدمات علاجية وتأهيلية مجانية للأطفال ذوي الإعاقة، ومنهم المصابون بالتأخر النمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

ووفق ما أوضحت وزارة الصحة في قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، يشمل عمل المركز تقديم برامج متخصصة للأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، ومشكلات النطق، والاضطرابات النمائية، ومتلازمة الثلث الصبغي، إضافة إلى برامج التأهيل السمعي.

ويستهدف المركز الأطفال دون سن السادسة، تأكيداً على أهمية التدخل المبكر في تحسين الحالة الصحية والنمائية للأطفال، ومساندة أسرهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الحالات.

والتأخر النمائي هو إخفاق الطفل في اكتساب المهارات المتوقعة (حركية، لغوية، معرفية، اجتماعية) مقارنة بأقرانه في العمر نفسه.

وتأتي جهود وزارة الصحة في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية والتأهيلية للأطفال، ولا سيما ذوي الإعاقة والتأخر النمائي، عبر توسيع خدمات التدخل المبكر وتوفير برامج علاجية وتأهيلية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع.