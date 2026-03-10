مركز “أنا وطفلي” في حماة يقدم خدمات مجانية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

IMG 20260310 120156 426 مركز "أنا وطفلي" في حماة يقدم خدمات مجانية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

يواصل مركز “أنا وطفلي” التابع لمديرية صحة حماة تقديم خدمات علاجية وتأهيلية مجانية للأطفال ذوي الإعاقة، ومنهم المصابون بالتأخر النمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

IMG 20260310 120156 143 مركز "أنا وطفلي" في حماة يقدم خدمات مجانية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

ووفق ما أوضحت وزارة الصحة في قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، يشمل عمل المركز تقديم برامج متخصصة للأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، ومشكلات النطق، والاضطرابات النمائية، ومتلازمة الثلث الصبغي، إضافة إلى برامج التأهيل السمعي.

ويستهدف المركز الأطفال دون سن السادسة، تأكيداً على أهمية التدخل المبكر في تحسين الحالة الصحية والنمائية للأطفال، ومساندة أسرهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الحالات.

IMG 20260310 120155 905 مركز "أنا وطفلي" في حماة يقدم خدمات مجانية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

والتأخر النمائي هو إخفاق الطفل في اكتساب المهارات المتوقعة (حركية، لغوية، معرفية، اجتماعية) مقارنة بأقرانه في العمر نفسه.

وتأتي جهود وزارة الصحة في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية والتأهيلية للأطفال، ولا سيما ذوي الإعاقة والتأخر النمائي، عبر توسيع خدمات التدخل المبكر وتوفير برامج علاجية وتأهيلية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع.

IMG 20260310 120155 892 مركز "أنا وطفلي" في حماة يقدم خدمات مجانية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة
التجارة الداخلية بالسويداء تكثف دورياتها على الأسواق قبيل عيد الأضحى المبارك
وزير الداخلية يبحث مع وجهاء حماة سُبل تعزيز الأمن والتعاون المجتمعي
معاون وزير الإدارة المحلية يبحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏سبل التعاون
حملة نظافة شاملة في عدد من أحياء طرطوس
محافظ طرطوس يلتقي فريقاً من لجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك