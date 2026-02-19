مشفى الشدادي الوطني في الحسكة يدخل الخدمة الفعلية

دمشق-سانا

دخل مشفى الشدادي الوطني في محافظة الحسكة حيّز الخدمة الفعلية، حيث يستقبل المراجعين، ويقدم الخدمات الطبية، بعد إنجاز خطة تشغيلية متكاملة.

وأوضحت وزارة الصحة عبر قناتها على تلغرام أن الخطة شملت تنظيم مناوبات الكوادر الصحية والتمريضية والفنية، لضمان استمرارية العمل على مدار الساعة.

وبيّنت أن اليوم الأول شهد تفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ، الصيدلية، العيادة النسائية، وقسم التوليد، واستقبل عشرات الحالات المرضية التي تنوعت بين الإصابات الإسعافية والالتهابات التنفسية، والأمراض العامة لمختلف الفئات العمرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكوادر الطبية تعاملت مع حالات إسعافية نوعية، شملت إصابات ناجمة عن حوادث سير وطلقات نارية، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وتنسيق عمليات النقل إلى المراكز المتخصصة لاستكمال العلاج الجراحي، وذلك في سياق الجاهزية الميدانية.

ولفتت الوزارة إلى أن المشفى يعمل حالياً بطاقته التشغيلية المتاحة، إلى حين التحاق الأطباء الجدد خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم فرز الأطباء المقيمين فور وصولهم، لتعزيز الطواقم الطبية وتجاوز التحديات الراهنة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة.

وكانت وزارة الصحة رفدت مشفى الشدادي في الـ 13 من شباط الجاري، بثلاث سيارات إسعاف، وأربعة أجهزة غسيل كلى، وذلك ضمن برنامجها لتعزيز الواقع الصحي في المنطقة الشرقية، وإعادة شريان الحياة للخدمات الطبية، بما يضمن استجابة فورية للاحتياجات الإنسانية والطبية للأهالي.