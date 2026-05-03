دمشق تحتضن ملتقى آيريكس الدولي للتطوير العقاري والهندسة والإنشاءات في آب القادم

دمشق-سانا

أعلنت الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات (TNBE)، الجهة المنظمة لملتقى آيريكس الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات “آيريكس 26″، أن الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي ستقام في موعدها، مع تعديل على مكان انعقاده ليصبح في قلب العاصمة دمشق، ضمن قاعات فندقي الداما روز والبوابات السبع، خلال الفترة الممتدة من الـ17 إلى الـ19 من آب المقبل، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأوضحت الشبكة في تعميم تلقت سانا نسخة منه، أن هذا التعديل جاء بعد مشاورات موسعة مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في الحكومة السورية، بهدف ضمان أفضل الظروف التنظيمية للحدث وتعزيز جاهزيته على المستويين المحلي والدولي، مشيرةً إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة أدت إلى اضطراب في جداول العديد من الفعاليات والمشاريع العقارية في المنطقة، ما استدعى إجراء مراجعة شاملة شملت موقع انعقاد الحدث، بما يضمن استمراريته وتحقيق أعلى مستويات النجاح.

مدير عام الشبكة حسام الرئيس، بيّن في تصريح صحفي، أن نقل فعاليات آيريكس 2026 إلى قلب مدينة دمشق، سيعزز من أهمية الحدث، ومكانته عند الباحثين عن الفرص العقارية الحقيقية، إذ سيوفر بيئة أكثر فاعلية للتواصل بين المستثمرين والمطورين وشركات الهندسة والإنشاء، والجهات الرسمية والمعنيين بالقطاع، داعياً إلى المشاركة في هذا الحدث، كونه يعكس حراكاً متجدداً في قطاعات العقارات والهندسة والإنشاءات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والاستثمار والنمو.

وكانت النسخة الأولى من الملتقى أقيمت في دمشق خلال شهر تشرين الثاني 2025، وشهدت جلسات حوارية استراتيجية ومهنية عالية المستوى، بمشاركة 30 متحدثاً محلياً ودولياً، واستقطب أكثر من 1320 من المختصين وقادة القطاع، مثلوا ما يزيد على 140 شركة من أكثر من 12 جنسية.