جسر طيبة الإمام حلفايا في الخدمة خلال ستة أشهر

حماة-سانا

تتواصل أعمال تأهيل جسر حلفايا طيبة الإمام بريف حماة، ضمن حملة فداء لحماة، الذي يعد شرياناً حيوياً يربط المدينتين مع منطقة الغاب والساحل، والذي دمره النظام البائد.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في مديرية منطقة محردة علي الخلف في تصريح لسانا اليوم الأحد، أن الجسر من شأنه تسهيل حركة نقل المواطنين، والمساهمة بتعزيز الحركة الاجتماعية والاقتصادية التجارية، وتنشيط عملية شحن البضائع، والمنتجات الزراعية بين هذه المناطق والقرى المجاورة لها.

رئيس مجلس بلدية حلفايا منقذ سويدان، بيّن أن تكلفة أعمال صيانة الجسر من تبرعات المجتمع الأهلي، مشيراً إلى أن الجسر تنفذه شركة بنيان سوريا، بالاستعانة بخبرات من جامعتي حلب وحماة، لتجاوز أي مشكلة فنية أو تقنية تعترض أعمال التنفيذ التي من المتوقع أن تستغرق ستة أشهر.

المشرف على أعمال الجسر مثنى بارودي، أشار إلى أن من معوقات الإنجاز عدم وجود الإسمنت الكبريتي اللازم لأعمال بناء الجسر، وتم طلبه من العراق والسعودية، ومن المتوقع وصوله الشهر المقبل، مؤكداً أن الأعمال الفنية والإنشائية تسير وفق ما هو مخطط لها.

يذكر أن جسر حلفايا طيبة الإمام استهدفه النظام البائد خلال السنوات السابقه بالقصف والتدمير، على الرغم من أن الجسر يعد منفذاً وحيداً لمدينة حلفايا المحاطة بنهر العاصي لمختلف المناطق الأخرى.