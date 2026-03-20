وزير التربية: مرسوم زيادة الأجور يعكس تقديراً عميقاً لرسالة المعلم ودوره في بناء الإنسان

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم الجمعة، أن صدور المرسوم الرئاسي رقم (68) لعام 2026، الذي يقضي بزيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في بعض القطاعات العامة ومنها وزارة التربية، يعكس تقديراً عميقاً لرسالة المعلم ودوره الأساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

ونقلت وزارة التربية عبر قناتها على تلغرام عن الوزير تركو قوله: إن تحسين الواقع المعيشي للكوادر التربوية والتعليمية يمثل استثماراً حقيقياً في جودة التعليم واستقراره، وإن تحسين أوضاع المعلمين سينعكس بشكل إيجابي على أدائهم داخل الصفوف الدراسية، ما يعزز البيئة التعليمية ويرتقي بمخرجاتها.

ولفت الوزير تركو إلى أن هذه الزيادة تعدّ جزءاً من مسار شامل لإصلاح القطاع التربوي، حيث يتكامل الدعم المادي مع برامج التأهيل والتدريب والتطوير المهني، وهذا التكامل يسهم في مواكبة التحديات الراهنة، ويستجيب لتطلعات المرحلة المقبلة.

وبيّن الوزير تركو أن المعلم سيبقى دائماً في صدارة أولويات الدولة السورية، والنهوض بالتعليم يبدأ من تمكين المعلم وصون كرامته، فازدهار المعلم يعني ازدهار المدرسة، ومن ثم ازدهار الوطن.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم، المرسوم رقم 68 لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة (وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سورية المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية)، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.