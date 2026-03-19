دائرة الإنذار المبكر تدعو لاتخاذ الاحتياطات قرب الأنهار في سوريا تحسباً لارتفاع منسوب المياه

دمشق-سانا

حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، من مخاطر السيول وجريان الأودية في عدد من المناطق، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.

وأوضحت الدائرة في بيان، أن التحذير يأتي مع استمرار تساقط الأمطار وتشكل السيول، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة، ما يرفع من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والمجاري المائية.

ودعت الدائرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولا سيما للمنازل القريبة من الأنهار تحسباً لارتفاع منسوب المياه، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.

كما شددت على ضرورة تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو الطرق الزراعية، وعدم الاقتراب من المجاري المائية تفادياً لخطر الانزلاق والسقوط، مع التأكيد على حماية الأطفال وكبار السن والنساء، وذوي الإعاقة من مخاطر السيول.

وأكدت أهمية عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول، والابتعاد عن الجسور فوق المجاري المائية في حال شهدت جرياناً قوياً، وعدم المجازفة بعبورها بالآليات، إضافة إلى تجنب إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب مجاري المياه.

وتتأثر سوريا حتى مساء يوم غد الجمعة، بمنخفض جوي يترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، تترافق بحركة رياح نشطة وعواصف رعدية أحياناً.