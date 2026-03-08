إفطار رمضاني لـ 500 محرر من سجن صيدنايا بدمشق ضمن مبادرة لتعزيز التماسك المجتمعي

دمشق-سانا

نظّمت مديرية التنمية المحلية في محافظة دمشق بالتعاون مع منظمة غراس النهضة، مأدبة إفطار رمضاني جمعت أكثر من 500 محرر من سجن صيدنايا، في مبادرة تعكس قيم التكافل وتعزيز التماسك المجتمعي خلال الشهر الفضيل، وذلك في صالة الياسمين الرياضية بدمشق.

عدد من المحررين أكدوا في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن الدعم الصحي والمعنوي الذي تلقّوه ساعدهم على الشعور بالانتماء والطمأنينة، معربين عن شكرهم للقائمين على هذه المبادرة الرمضانية التي تجمع المشاركين على الألفة والمحبة، وتعزز الروابط الاجتماعية وتمنح الحاضرين شعوراً بالبركة والطمأنينة خلال الشهر الفضيل.

معاون مدير مديرية التنمية المحلية في محافظة دمشق أوضح أن فعالية اليوم خصصت للمحررين من سجن صيدنايا والأطباء الذين رافقوهم طبياً بعد التحرير، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز قيم التكافل وجمع شرائح من المجتمع في أجواء رمضانية تعكس روح المشاركة والمسؤولية الاجتماعية.

بدوره، لفت مدير قسم الحملات في منظمة غراس النهضة الدكتور علاء الدين هزيمة إلى أن الفعالية تشكل تتويجاً لعمل تطوعي طويل ضمن أجواء رمضانية جامعة ضمت المحررين مع الأطباء المشرفين على علاجهم، ضمن حملة علاج الأسنان المخصصة لهم والمستمرة منذ أكثر من عام، بما يعكس عمق العلاقة الإنسانية التي نشأت خلال فترة العلاج.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة مبادرات رمضانية تقيمها مديرية التنمية المحلية في محافظة دمشق بالتعاون مع منظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي، لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التضامن خلال الشهر الفضيل، حيث نظمت بالتعاون مع فريق “ملهم التطوعي” يوم الإثنين الماضي، مأدبة إفطار لأكثر من 500 موظف من مديريات النظافة والحدائق وفوج الإطفاء وعائلاتهم.