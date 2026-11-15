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ترامب يحمّل إدارة بايدن مسؤولية اضطراب حركة الطيران

photo 2026 11 15 18 18 00 ترامب يحمّل إدارة بايدن مسؤولية اضطراب حركة الطيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض-واشنطن-رويترز

 واشنطن-سانا
 
حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة سلفه جو بايدن مسؤولية الاضطراب الذي أصاب حركة الطيران في الولايات المتحدة، وأدى إلى تعطيل رحلات جوية داخلية ودولية.
 
وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” اليوم الأحد: إن إدارة بايدن لقطاع الطيران كانت “كارثة”، متهماً إياها بسوء إدارة الأموال والإبقاء على نظام تقني قديم ومتهالك.
 
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس السبت، إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تعليق ‏الرحلات في جميع مطارات البلاد لساعات، إثر عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود ‏مؤشرات إلى هجوم إلكتروني‎.‎
 

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