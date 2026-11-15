برناردو سيلفا يغادر معسكر البرتغال بسبب الإصابة قبل مواجهة ويلز

لشبونة-سانا



غادر البرتغالي برناردو سيلفا معسكر منتخب بلاده لكرة القدم عائداً إلى ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة حالت دون جاهزيته للمشاركة في مواجهة ويلز المقبلة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



وذكر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن سيلفا خضع ‏لتقييم طبي من قبل إدارة الصحة والأداء في الاتحاد، وتقرر عدم جاهزيته لمواصلة المشاركة في المعسكر، ليتم استبعاده من قائمة المنتخب، دون الكشف عن طبيعة الإصابة أو مدة غيابه.



وكان سيلفا شارك بديلاً في مواجهة البرتغال والدنمارك، التي انتهت بخسارة منتخب بلاده بنتيجة 4-1، وسجل هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الويلزي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.