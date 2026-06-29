عودة أهالي عابدين بريف درعا بعد نزوح مؤقت بسبب القصف الإسرائيلي

درعا-سانا

عاد أهالي قرية عابدين بريف درعا الغربي إلى منازلهم بعد فترة نزوح محدودة إلى البلدات المجاورة جراء القصف الإسرائيلي، والتوغلات المتكررة في منطقة حوض اليرموك.

وأكد رئيس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود لـ سانا، اليوم الإثنين، أن معظم العائلات التي اضطرت إلى مغادرة البلدة بشكل مؤقت بسبب القصف الإسرائيلي بدأت بالعودة إلى منازلها، وذلك عقب تحسن الأوضاع وعودة حالة الاستقرار، حيث استأنف السكان حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وعادت الحركة إلى المحال والمرافق العامة، في حين يواصل المزارعون أعمالهم الزراعية المعتادة.

وأوضح رئيس البلدية أن العودة تمت بصورة تدريجية، معرباً عن أمله في استمرار حالة الهدوء بما يتيح للأهالي مواصلة حياتهم اليومية، وتعزيز الاستقرار في القرية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، قرية عابدين ومحيطها بريف درعا الغربي بقذائف المدفعية ورشاشات الطيران المروحي، وسط حالة نزوح محدودة للسكان إلى البلدات والقرى المحيطة.