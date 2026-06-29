عودة أهالي عابدين بريف درعا بعد نزوح مؤقت بسبب القصف الإسرائيلي

درعا-سانا

عاد أهالي قرية عابدين بريف درعا الغربي إلى منازلهم بعد فترة نزوح محدودة إلى البلدات المجاورة جراء القصف الإسرائيلي، والتوغلات المتكررة في منطقة حوض اليرموك.

وأكد رئيس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود لـ سانا، اليوم الإثنين، أن معظم العائلات التي اضطرت إلى مغادرة البلدة بشكل مؤقت بسبب القصف الإسرائيلي بدأت بالعودة إلى منازلها، وذلك عقب تحسن الأوضاع وعودة حالة الاستقرار، حيث استأنف السكان حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وعادت الحركة إلى المحال والمرافق العامة، في حين يواصل المزارعون أعمالهم الزراعية المعتادة.

وأوضح رئيس البلدية أن العودة تمت بصورة تدريجية، معرباً عن أمله في استمرار حالة الهدوء بما يتيح للأهالي مواصلة حياتهم اليومية، وتعزيز الاستقرار في القرية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، قرية عابدين ومحيطها بريف درعا الغربي بقذائف المدفعية ورشاشات الطيران المروحي، وسط حالة نزوح محدودة للسكان إلى البلدات والقرى المحيطة.

IMG 0201 عودة أهالي عابدين بريف درعا بعد نزوح مؤقت بسبب القصف الإسرائيلي
IMG 0206 عودة أهالي عابدين بريف درعا بعد نزوح مؤقت بسبب القصف الإسرائيلي
IMG 0215 عودة أهالي عابدين بريف درعا بعد نزوح مؤقت بسبب القصف الإسرائيلي
IMG 0219 عودة أهالي عابدين بريف درعا بعد نزوح مؤقت بسبب القصف الإسرائيلي
لقاء الرئيسين الشرع وترامب المرتقب.. خطوة في مسار الحوار السوري الأمريكي
إدارة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية تنظم لقاءً نوعياً في ألمانيا
مشاتل الزيتون في ريف القنيطرة الجنوبي تنوع واسع في الأصناف وأساليب الإكثار
“الاتحاد للطيران” الإماراتية تُدشّن رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي بأربع رحلات أسبوعياً
طوارئ مياه دمشق.. جاهزية كاملة واستنفار على مدار ‏الساعة خلال عطلة عيد الأضحى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى