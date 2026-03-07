العايش يبحث في حلب تسهيل عودة المهجرين إلى عفرين والشيوخ قبل عيد الفطر

حلب-سانا

بحث مبعوث رئاسة الجمهورية لمتابعة تطبيق بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”، العميد زياد العايش، مع محافظ حلب المهندس عزام غريب، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين في المحافظة، آليات تسهيل عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم في ناحية الشيوخ ومنطقة عفرين بريف حلب.

وقال المتحدث باسم اللجنة الرئاسية أحمد الهلالي، في تصريح عقب اللقاء الذي جرى اليوم السبت: إن المجتمعين ناقشوا آليات إعادة المهجرين والنازحين في مختلف المناطق، معرباً عن الأمل في أن يعود كل مهجر ونازح إلى منطقته وأهله قبل حلول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف الهلالي: إن أرتال النازحين ستبدأ خلال اليومين القادمين بالعودة إلى ديارهم، سواء إلى ناحية الشيوخ في عين العرب، أو من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في عفرين.

وكانت رئاسة الجمهورية كلفت العميد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد” وتحقيق الاندماج، وتعزيز حضور الدولة وتذليل العقبات وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.