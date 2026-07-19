مكاسب نفطية غير متوقعة رغم الاضطرابات في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

حققت شركات النفط والغاز العالمية مكاسب مالية كبيرة خلال النصف الأول من 2026، مستفيدةً من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وأزمة الإمدادات.

وذكرت شبكة “سي إن إن” بنسختها الاقتصادية أن تقريراً جديداً صدر عن مجموعة “وود ماكنزي” العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة أظهر أداء مالياً قوياً لقطاع النفط رغم القيود الاستثمارية التي فرضتها التوترات الجيوسياسية، متوقعاً نشاطاً واسعاً في صفقات الاندماج والاستحواذ خلال 2027.

أرباح غير متوقعة

تقرير “وود ماكنزي” أوضح أن هوامش أرباح شركات النفط تجاوزت توقعاتها، إذ بُنيت خطط 2026 على متوسط سعر لخام برنت يبلغ 60 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع المتوسط إلى 85 دولاراً، ما أتاح مكاسب نقدية إضافية تُقدّر بـ240 مليار دولار لصالح 49 شركة ضمن نموذج الشركة المالي.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من هذه المكاسب، فضّلت شركات الطاقة الاحتفاظ بالسيولة، معتمدةً على رفع الإنتاج عبر تأجيل الصيانة وتحسين الكفاءة، في وقت تواجه فيه تحدياً كبيراً للحفاظ على مستويات الإنتاج خلال العقد المقبل، إذ يُتوقع تراجع إنتاج أكثر من 140 شركة بنحو 30% بين 2030 و2040.

اندماج واستحواذ مرتقب

وشهد الشرق الأوسط وفقاً لتقرير “وود ماكنزي” تباطؤاً في توسع الشركات الدولية، بسبب غموض المشهد الجيوسياسي، ما انعكس على خطط التطوير في العراق ودول أخرى.

ورغم توقعات بتراجع صفقات الاندماج في مطلع 2026، ارتفع عددها وقيمتها، لكن التقلبات عطّلت إتمام بعضها بسبب خلافات حول توقعات الأسعار، في حين تتوقع مجموعة “وود ماكنزي” أن يدفع تجديد المحافظ الاستثمارية نحو موجة اندماج واستحواذ جديدة في 2027.

ولم تؤثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية بوتيرة ثابتة على شركات النفط الكبرى في العالم خلال الربع الأول من عام 2026، فقد استفادت شركات من قفزة أسعار الخام عالمياً والتداول والمخزونات، في حين قلّصت أخرى إنتاجها في الشرق الأوسط، جراء الاضطرابات أو تأثرت شحناتها.

ومن بين شركات النفط والطاقة العالمية الكبرى التي أعلنت تسجيل أرباح ملحوظة في الربع الأول من العام الجاري، شركة “بي بي” (بريتش بيتروليوم) البريطانية التي كشفت الشهر الماضي عن ارتفاع أرباح تكلفة الإحلال (المبلغ المالي المطلوب حالياً لاستبدال أحد الأصول أو الممتلكات بأصل آخر مشابه يؤدي نفس الوظيفة الأساسية)، إلى 3.2 مليارات دولار في الربع الأول، مقارنة مع 1.5 مليار دولار في الربع السابق، و1.38 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025.

شركة “توتال” الفرنسية أعلنت أيضاً الشهر الماضي صافي دخل بقيمة 5.4 مليارات دولار، وتدفقات نقدية من العمليات بقيمة 8.6 مليارات دولار في الربع الأول، في حين ربحت شركة “إكسون موبيل” الأمريكية 4.2 مليارات دولار في الربع الأول، وأعلنت شركة “شيفرون” الأمريكية أرباحاً بقيمة 2.2 مليار دولار في الفترة الزمنية ذاتها.