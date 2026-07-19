إطلاق مياه سد تلدو لري المحاصيل الصيفية في ريف حمص ‏

حمص-سانا

أطلقت مديرية الموارد المائية في حمص اليوم الأحد، المياه من سد تلدو في ريف المحافظة الشمالي الغربي، لتأمين ‏احتياجات المحاصيل الزراعية في منطقة تلدو ومحيطها، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجمعيات الفلاحية، دعماً للموسم ‏الزراعي.‏

وأوضح مدير سد تلدو حسان حجو، في تصريح لـ سانا، أن إطلاق المياه جاء استجابة لطلب مديرية الزراعة ورؤساء ‏الجمعيات الفلاحية، مبيناً أن عمليات الري ستستمر نحو 120 يوماً، وبغزارة تصريف تبلغ 90 سنتيمتراً مكعباً في الثانية، ‏بما يتيح استخدام نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه خلال موسم الري لعام 2026.‏

وأشار حجو إلى أن البرنامج المائي يهدف إلى تأمين احتياجات الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية، ورفع كفاءة ‏الاستثمار الزراعي، وتحقيق الاستفادة المثلى من المخزون المائي في السد.‏

بدوره، بين رئيس الجمعية الفلاحية في تلدو عمار العكش أن فتح السواقي سيؤمن مياه الري لمئات الدونمات الزراعية في ‏تلدو وكفرلاها وتلذهب والطيبة، لافتاً إلى أن المياه ستخدم عدداً من المحاصيل، أبرزها فول الصويا والباذنجان والخضراوات ‏الصيفية بمختلف أنواعها.‏

وأشار المزارع ميسرة السيد إلى أن تأخر إطلاق المياه هذا الموسم يعود إلى تأخر انتهاء حصاد محصول القمح، ما أثر في ‏مواعيد زراعة بعض المحاصيل، ولا سيما الخضراوات، موضحاً أن الفترة الحالية لا تزال مناسبة لزراعة محاصيل أخرى، ‏مثل فول الصويا والذرة، والاستفادة من برنامج الري المعتمد.‏

ويعد سد تلدو أحد المصادر المائية الرئيسة في سهل الحولة، إذ يسهم سنوياً في تأمين مياه الري لآلاف الدونمات الزراعية، ‏بما يدعم استقرار النشاط الزراعي ويعزز إنتاج المحاصيل الصيفية في المنطقة.‏