إطلاق مياه سد تلدو لري المحاصيل الصيفية في ريف حمص ‏

حمص-سانا
أطلقت مديرية الموارد المائية في حمص اليوم الأحد، المياه من سد تلدو في ريف المحافظة الشمالي الغربي، لتأمين احتياجات المحاصيل الزراعية في منطقة تلدو ومحيطها، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجمعيات الفلاحية، دعماً للموسم الزراعي.
وأوضح مدير سد تلدو حسان حجو، في تصريح لـ سانا، أن إطلاق المياه جاء استجابة لطلب مديرية الزراعة ورؤساء الجمعيات الفلاحية، مبيناً أن عمليات الري ستستمر نحو 120 يوماً، وبغزارة تصريف تبلغ 90 سنتيمتراً مكعباً في الثانية، بما يتيح استخدام نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه خلال موسم الري لعام 2026.
وأشار حجو إلى أن البرنامج المائي يهدف إلى تأمين احتياجات الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية، ورفع كفاءة الاستثمار الزراعي، وتحقيق الاستفادة المثلى من المخزون المائي في السد.
بدوره، بين رئيس الجمعية الفلاحية في تلدو عمار العكش أن فتح السواقي سيؤمن مياه الري لمئات الدونمات الزراعية في تلدو وكفرلاها وتلذهب والطيبة، لافتاً إلى أن المياه ستخدم عدداً من المحاصيل، أبرزها فول الصويا والباذنجان والخضراوات الصيفية بمختلف أنواعها.
وأشار المزارع ميسرة السيد إلى أن تأخر إطلاق المياه هذا الموسم يعود إلى تأخر انتهاء حصاد محصول القمح، ما أثر في مواعيد زراعة بعض المحاصيل، ولا سيما الخضراوات، موضحاً أن الفترة الحالية لا تزال مناسبة لزراعة محاصيل أخرى، مثل فول الصويا والذرة، والاستفادة من برنامج الري المعتمد.
ويعد سد تلدو أحد المصادر المائية الرئيسة في سهل الحولة، إذ يسهم سنوياً في تأمين مياه الري لآلاف الدونمات الزراعية، بما يدعم استقرار النشاط الزراعي ويعزز إنتاج المحاصيل الصيفية في المنطقة.