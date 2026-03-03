وزير الطوارئ: تم إدخال العائلات السورية التي كانت عالقة بمطار الملكة علياء براً عبر معبر نصيب

دمشق-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة تنسق بشكل مباشر مع هيئة المنافذ البرية والجمارك ووزارة الخارجية والمغتربين، لتأمين العائلات السورية التي كانت عالقة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح الوزير الصالح في منشور على منصة إكس اليوم الإثنين، أن تلك العائلات كانت قادمة من ألمانيا إلى سوريا عبر الأردن (ترانزيت)، قبل أن تُلغى جميع الرحلات الجوية، بسبب الأحداث الأمنية الإقليمية، مشيراً إلى أنه تم إدخال تلك العائلات براً عبر معبر نصيب الحدودي، وتعمل فرق الوزارة على نقلهم من دمشق إلى أماكن إقامتهم في المحافظات السورية.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل سانا مساء اليوم بوصول 79 مواطناً سورياً إلى محطة القدم بدمشق قادمين من مطار الملكة علياء الدولي عبر معبر نصيب الحدودي، في إطار المتابعة والجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين لتأمين نقلهم وعودتهم بسلامة.

وكانت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين السوريين المسافرين الموجودين في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية، وأنه سيجري نقلهم براً إلى دمشق وتأمين وصولهم بالسلامة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على نقل المسافرين السوريين براً إلى العاصمة دمشق عبر معبر نصيب الحدودي وتأمين وصولهم بسلامة.

يُذكر أن العديد من دول المنطقة أعلنت إغلاق مجالها الجوي وتوقف رحلات الطيران المدني، جراء التصعيد العسكري في المنطقة إثر الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي بدأت صباح أمس الأول السبت.