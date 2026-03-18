حلوى التلاج.. رفيقة مائدة الصائم المفضلة في طرطوس

طرطوس-سانا

تشتهر طرطوس عموماً وجزيرة أرواد خصوصاً بحلوى التلاج، رفيقة مائدة الصائم المفضلة في رمضان بعد الإفطار.

وبيّنت مريم عبد الرحمن محمود، في تصريح لـ سانا، أنها تعلمت صناعة حلوى التلاج من قريبتها التي توراثتها بدورها عن والدتها، ولفتت إلى أنّ حلوى التلاج كانت تخبز قديماً على (تمز) الزيتون حتى تطورت وباتت تخبز بالأفران.

وأوضحت محمود أن حلوى التلاج هي رقائق من عجين السميد والماء، ويمكن صنعها بطريقة المد أو اللف، وتحشى بالمكسرات من الجوز والكاجو، كما تُحشى في شهر رمضان بالجبنة، وتُخبز بالسمن العربي، وتُشرَّب بالقطر.

وأكدت أيضاً أنّ الطلب عليها يكثر خلال الشهر الفضيل، ولا سيما في فصل الشتاء، وهي حلوى ترتبط بذكريات العائلات منذ القدم.

وأعربت محمود عن أملها في أن تستمر صناعة حلوى التلاج، وأن يتوارثها أبناؤها، وخاصة بعد أن لاقت انتشاراً واسعاً خارج محافظة طرطوس، حتى إنها وصلت إلى لبنان، وازداد الطلب عليها مؤخراً بشكل ملحوظ لمذاقها الشهي والمميز.

يذكر أنّ حلوى التلاج من الحلويات التراثية التي اشتهرت بها محافظة طرطوس منذ القدم، وانتقلت صناعتها من جزيرة أرواد وامتدّت لتشمل المحافظة عموماً.