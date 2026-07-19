اجتماع في القنيطرة يبحث تحديات عمل البلديات وسبل دعمها

القنيطرة-سانا
بحث مدير المنطقة الشمالية في محافظة القنيطرة محمد السعيد، اليوم الأحد، مع رؤساء الوحدات الإدارية واقع عمل البلديات والتحديات التي تواجهها، ولا سيما في مجالي النظافة والخدمات، وسبل دعمها بالإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين أدائها.
وأوضح السعيد في تصريح لـ سانا، أن أبرز التحديات تتمثل في نقص الكوادر البشرية والآليات، إضافةً إلى عدم وجود مكبات نظامية للنفايات في المحافظة، مبيناً أنه جرى حصر هذه الاحتياجات، ورفعها إلى الجهات المعنية للعمل على معالجتها.
وأشار السعيد إلى أنه عقب الاستماع إلى احتياجات رؤساء الوحدات الإدارية، تم توزيع ألف ليتر من مادة المازوت على بلديات المحافظة، مع توجيهها إلى تخصيص الكميات لدعم أعمال النظافة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة عمل الوحدات الإدارية في محافظة القنيطرة، والوقوف على احتياجاتها، ودعم جهودها في الارتقاء بواقع النظافة والخدمات الأساسية.