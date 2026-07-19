اجتماع في القنيطرة يبحث تحديات عمل البلديات وسبل دعمها

القنيطرة-سانا‏

بحث مدير المنطقة الشمالية في محافظة القنيطرة محمد السعيد، اليوم الأحد، مع رؤساء الوحدات الإدارية واقع عمل البلديات ‏والتحديات التي تواجهها، ولا سيما في مجالي النظافة والخدمات، وسبل دعمها بالإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين أدائها.‏

وأوضح السعيد في تصريح لـ سانا، أن أبرز التحديات تتمثل في نقص الكوادر البشرية والآليات، إضافةً إلى عدم وجود ‏مكبات نظامية للنفايات في المحافظة، مبيناً أنه جرى حصر هذه الاحتياجات، ورفعها إلى الجهات المعنية للعمل على ‏معالجتها.‏

وأشار السعيد إلى أنه عقب الاستماع إلى احتياجات رؤساء الوحدات الإدارية، تم توزيع ألف ليتر من مادة المازوت على ‏بلديات المحافظة، مع توجيهها إلى تخصيص الكميات لدعم أعمال النظافة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة عمل الوحدات الإدارية في محافظة القنيطرة، والوقوف على احتياجاتها، ودعم جهودها في ‏الارتقاء بواقع النظافة والخدمات الأساسية.‏