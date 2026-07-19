الدوري السوري الرقمي للرياضات الإلكترونية يطلق موسمه الثاني بتحديثات جديدة

دمشق-سانا

يترقب عشاق الدوري السوري الرقمي انطلاق الموسم الثاني من مسابقات الألعاب الإلكترونية، الذي تنظمه اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية، وسط توقعات بمنافسات قوية بين المشاركين.

ويتضمن الدوري في موسمه الثاني مسابقات لسبع ألعاب متنوعة، يخوض المشاركون بها تصفيات تنطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، على أن تنطلق النهائيات الكبرى في السابع من شهر تشرين الأول القادم، والتي يشارك فيها أفضل فريقين من الألعاب (League of Legends, Counter Strike 2, Mobile Legends) تأهلا من مرحلة النهائيات، وأفضل 8 لاعبين من لعبة Tekken وأفضل 16 لاعباً من لعبة eFootball تأهلوا من التصفيات.

وفي تصريح لـ سانا، قال رئيس اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية في سوريا سعيد شرف: إن الموسم الثاني من الدوري يتضمن تحديثات على نظام المنافسات ومسارات التأهل، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز مستوى التنافس، حيث تشمل هذه التحديثات زيادة عدد المتأهلين إلى النهائيات في معظم الألعاب، لتضم 16 لاعباً إلى جانب اعتماد نظام للاستمرارية يمنح أفضل لاعبي الموسم الماضي مقاعد مباشرة في النهائيات، بما يعزز التنافس بين المواسم.

وأضاف شرف: من أبرز مستجدات الموسم الحالي إطلاق مسار Syrian Challengers كمسار رسمي للتأهل إلى النهائيات عبر بطولات محلية معتمدة وفق معايير موحدة، بما يسهم في اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، وربط البطولات المحلية بمنظومة وطنية للرياضات الإلكترونية.

وكانت اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية أطلقت دوري الموسم الأول في شهر شباط واستمر حتى شهر نيسان.

يشار إلى أن اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية نظمت أكثر من 50 بطولة على مدار تسع سنوات، وسوريا عضو في كل من اتحاد الرياضات الإلكترونية آسيوياً وعربياً ودولياً.