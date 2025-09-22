من شاطئ البحر إلى الفن التشكيلي… رحلة الشابة السورية فرح في مواجهة المرض

اللاذقية-سانا

لم تتوقع الشابة السورية فرح أحمد أن يغيّر شاطئ البحر حياتها، وتبدأ رحلة جديدة في عالم الفن التشكيلي، رغم التحديات الصحية التي أجبرتها على ترك دراسة الصيدلة في سنتها الثالثة.

كان البحر ملاذها للتخفيف من الضغوط النفسية، ومنه استمدت إلهامها، لتنطلق في أولى خطواتها ويصبح الفن وسيلتها للتعبير عن الذات وتحويل الألم إلى لوحات فنية.

إرادة قوية

وعلى الرغم من معاناتها من أمراض مزمنة متعددة، تشمل داء ويلسون، وذئبة حمامية جهازية، ومتلازمة أضداد الفوسفوليبيدات، إضافةً إلى قصور وأدينوما نخامية، لكن فرح لم تسمح لهذا الوضع أن يكسر إرادتها القوية للحياة، حيث بينت في حديث لـ سانا أنها تدرجت في الرسم من لوحات بسيطة باستخدام الرصاص وأقلام التلوين، وكانت أولى رسوماتها مستوحاة من الطبيعة وخاصة البحر.

ولفتت فرح إلى أنه عبر التشجيع الذي تلقته من عائلتها ومحيطها من الأصدقاء والمقربين، واصلت تطوير أدواتها والمواد الأولية وحتى الأفكار، وباتت كل قطعة فنية تنجزها تروي قصة مختلفة وتنفرد بطابع خاص أضفته عليه بلمساتها الجمالية، ما جعلها تتميز بهذا المجال، مشيرة إلى أنها وجدت في الفن مساحة للراحة، وحافزاً للتغلب على الألم والإرهاق الجسدي.

وسائل التواصل مساحة للتسويق

وبيّنت فرح أنها صمّمت صفحة خاصة لتسويق منتجاتها على موقع “فيسبوك”، تضم تشكيلة متنوعة من اللوحات، وفواصل الكتب والميداليات، وعلب الهدايا وغيرها من القطع الفنية.

وأعربت فرح عن أملها أن يصل مشروعها الفني لشريحة واسعة من الجمهور، وأن تساهم مبيعاتها في تغطية جزء من تكاليف علاجها، موجهة رسالة إلى أصحاب الأمراض المزمنة ألا يسمحوا لليأس أن يتسلل إلى قلوبهم، وأن يكون إيمانهم بالله حاضراً بشكل دائم والبحث عن نقاط قوة بداخلهم للإبداع والتميز.

دعم الأُسرة

بدورها، بيّنت صفية حيدر والدة فرح أنها كانت دائمة الحرص على دعم ابنتها وتشجيعها على التحلي بالقوة، مشيرة إلى أن الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى فخرها وسعادتها برؤية فرح وهي تطوي الألم والمعاناة، وتخطّ فصلاً جديداً في حياتها عنوانه التميز والأمل.

ورأت والدة فرح أن قصة ابنتها رسالة بأن من يمتلك الإرادة والعزيمة قادر على العمل، مؤكدة أن ذلك عزز ثقة فرح بنفسها، موضحة أن فرح مرت بمراحل علاج طويلة حتى وصلت لحالة استقرار حالياً مع المتابعة الطبية بشكل دائم.