فرق وزارة الطوارئ تواصل الاستجابة الإنسانية للسوريين العائدين من لبنان

دمشق-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لليوم الرابع على التوالي، تنفيذ استجابة إنسانية وإغاثية للسوريين القادمين من لبنان عبر معبري جديدة يابوس وجوسية، نتيجة الظروف الأمنية الراهنة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن فرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري تعمل على نقل المصابين والمرضى وتقديم الإسعافات الأولية، ولا سيما في ظل تسجيل حالات تعب وإرهاق بين العائدين، فيما تتولى فرق الإغاثة الطارئة بالوزارة التنسيق لتقديم دعم إنساني شامل.

وتأتي عودة السوريين المقيمين في لبنان في ظل التطورات الأمنية والقصف الإسرائيلي المتواصل، ما دفع العديد منهم إلى اتخاذ قرار العودة إلى البلاد، فيما كثّفت فرق الدفاع المدني جهودها في المعابر لتنظيم حركة الدخول وضمان سلامة العائدين.