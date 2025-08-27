توقيع اتفاقية لشراء 100 ميغا واط شمسية مع شركة STE

دمشق-سانا
وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اليوم اتفاقية مع الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STE لشراء 100 ميغا واط شمسية، وذلك في مبنى الإدارة العامة للكهرباء بدمشق.
وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي لمراسل سانا، أن مكان التنفيذ سيكون وسط سوريا في محافظة حماة، وسيتم الربط على جهد 230 كيلو فولط.
وأشار أبو دي إلى أن الاستفادة ستكون في كل المناطق في سوريا كون جميع المحافظات ترتبط بشبكة واحدة، وأن فترة تنفيذ المشروع هي 12 شهراً ستسهم بزيادة كمية الكهرباء المولدة، وتخفض من ساعات التقنين.
بدوره، بيّن ممثل شركة STE يحيى تلجبيني أن الاتفاقية تضمنت إمداد خطوط الشبكة الكهربائية ب 100 ميغا واط لدعم القطاع الكهربائي الذي يعاني من صعوبات وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة التي تمتاز سوريا بوفرتها، لافتاً إلى استمرار التعاون مع وزارة الطاقة وتوقيع اتفاقيات جديدة خلال الفترة القادمة.