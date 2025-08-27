توقيع اتفاقية لشراء 100 ميغا واط شمسية مع شركة STE

وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي لمراسل سانا، أن مكان التنفيذ سيكون وسط سوريا في محافظة حماة، وسيتم الربط على جهد 230 كيلو فولط.



وأشار أبو دي إلى أن الاستفادة ستكون في كل المناطق في سوريا كون جميع المحافظات ترتبط بشبكة واحدة، وأن فترة تنفيذ المشروع هي 12 شهراً ستسهم بزيادة كمية الكهرباء المولدة، وتخفض من ساعات التقنين.