الداخلية: إفشال مخطط إرهابي لاستهداف دمشق

دمشق-سانا


أعلن مصدر في وزارة الداخلية لـ سانا، عن إفشال مخطط إرهابي لاستهداف دمشق بعد عملية نفذها الأمن الداخلي بريف دمشق بالتنسيق مع الاستخبارات العامة والتركية.

وفي الـ 10 من شباط الماضي أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي في منطقة المِزّة بدمشق، وإلقاء القبض على بقية أعضاء خلية كانت تستعد لتنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مناطق مأهولة بالسكان، حيث جاءت هذه العملية استكمالاً للجهود الأمنية التي تنفذها وحدات الأمن الداخلي بريف دمشق بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك خلية متورطة في الاعتداءات التي استهدفت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.

