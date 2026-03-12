المؤسسة العامة للبناء والتشييد تواصل أعمال تأهيل قصر العدل في دمشق بخطى متسارعة

حملة تعزيز اللقاح الروتيني لمتابعة المتسربين في بصرى الشام ومناطق الريف الشرقي
سياسيون أمريكيون: إزالة قانون قيصر تفتح الطريق أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في سوريا
الطفلة نور الفالح تدعم حملة الوفاء لإدلب
استمرار عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية الشمالي
مهرجان “إشراقات” ينطلق من دار الأوبرا في دمشق بفعاليات ثقافية وفنية متنوعة
