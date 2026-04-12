من الحقول إلى معرض “آغرو سيريا”.. تعاونيات الفلاحين تعرض خيرات الأرض السورية

دمشق-سانا

حظي جناح الاتحاد العام للفلاحين في معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا” باهتمام واسع من الزوار، عبر عرض مجموعة متنوعة من منتجات التعاونيات الزراعية في المحافظات، والتي تعكس جهود الفلاحين وتطور العمل التعاوني ضمن أطر تنظيمية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين فرص التسويق.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الاتحاد بسام الحسين في تصريح لمراسل سانا، أن الجناح ضم عدداً من الفروع في المحافظات بهدف عرض منتجات التعاونيات الزراعية، لافتاً إلى أن الاتحاد والمنظمات الداعمة يعملون على مساندة الفلاحين ضمن هذه التعاونيات في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة للفلاح.

منصة تجمع الفلاحين

ورأى الحسين أن المعرض يشكل منصة مهمة تجمع الفلاحين للاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية التي تقدمها الشركات الخاصة، سواء في مجالات الري الحديث أو الطاقة الشمسية أو الآلات الزراعية والمدخلات الإنتاجية، مؤكداً أن هذه التقنيات تمثل الرافعة الأساسية للاقتصاد الزراعي، ولا سيما في مجال المكننة الزراعية.

من جانبه أشار رئيس اتحاد فلاحي حماة رضوان الصالح، إلى أن مشاركة المحافظة في المعرض جاءت عبر تعاونية الفستق الحلبي في بلدة مورك التي عرضت تشكيلة واسعة من أصناف هذا المنتج الذي تشتهر به حماة، باعتبارها إحدى المحافظات الزراعية الرئيسة ورافداً أساسياً للقطاع الزراعي في سوريا.

اهتمام الزوار بالمنتجات المحلية

وأوضح الصالح أن المعرض شكل فرصة مهمة للتعرف على الشركات الزراعية، واكتساب خبرات جديدة تسهم في تطوير العمل الزراعي، وتسويق السلع بما يسهم بدعم العملية الإنتاجية في حماة، مبيناً أن الإقبال على منتجات المحافظة في المعرض كان لافتاً، بما يعكس اهتمام الزوار بالمنتجات المحلية وجودتها.

بدوره أكد نائب رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة محمد سعد، أن مشاركتهم في المعرض جاءت بهدف عرض منتجات المحافظة، والتعريف بجهود الفلاحين فيها وهو ما لاقى اهتماماً واسعاً من الزوار، مشيراً إلى أن الجناح ضم مجموعة واسعة من منتجات الثروة الحيوانية والزراعية، من أجبان وألبان ومشتقاتها وغيرها من المنتجات المحلية التي تشتهر بها القنيطرة.

الترويج للمنتج الوطني

من ناحيته لفت نائب رئيس اتحاد فلاحي إدلب عدنان السعد، إلى أن مشاركة المحافظة في المعرض جاءت عبر مجموعة من التعاونيات الإنتاجية، شملت تعاونيات التين، والوردة الشامية، والزيت، والزراعات العضوية، حيث يمثل كل منها منتجاً واحداً يعرض باسم التعاونيات بهدف الترويج للمنتج الوطني في محافظة إدلب.

وتعد هذه المشاركة في المعرض وفق السعد تجربة جيدة وناجحة، نظراً لما أتاحه “أغرو سيريا” من فرصة للتعريف بمنتجات المحافظة، وتبادل الخبرات الزراعية، والاطلاع على مستقبل العمل الزراعي، إلى جانب التعرف على الشركات العاملة في مختلف المجالات الزراعية.

وتعرض الأجنحة المشاركة في معرض “آغرو سيريا” الذي يختتم فعالياته مساء اليوم الأحد، أحدث ما يتعلق بالمكننة والآليات الزراعية، وتقنيات الري، والطاقة البديلة المستخدمة في الزراعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، وتجهيزات الثروة الحيوانية والدواجن، والحلول والتقنيات الذكية في الزراعة الحديثة.