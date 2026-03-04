الداخلية: توقيف عنصرين من كوادر الوزارة اعتديا على شخصين خلال تنفيذ مهمة في منطقة عين ترما

دمشق-سانا

أكد مصدر في وزارة الداخلية السورية توقيف عنصرين من كوادر الوزارة اعتديا على شخصين، في منطقة عين ترما بريف دمشق، وذلك أثناء تنفيذ دورية شرطية لمهامها بإلقاء القبض على أحد المطلوبين.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا: إن فرع الملاحقات، والقضايا المسلكية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أوقف عنصرين من وزارة الداخلية، على خلفية حادثة وقعت في منطقة عين ترما، أثناء تنفيذ دورية شرطية لمهامها بإلقاء القبض على أحد المطلوبين، حيث تعرّضت الدورية لممانعة من قبل شخصين من أبناء المنطقة، حاولا إعاقة سير العملية، والاعتداء على عناصرها.

وأضاف المصدر: إنه خلال التعامل مع الحادثة، وقع اعتداء جسدي من قبل العنصرين على الشخصين، ما استدعى توقيفهما، وفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية اللازمة، وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المحاسبة والمسؤولية، وحرصاً على حماية حقوق المواطنين، وضمان الالتزام بمعايير الانضباط المهني داخل الوحدات الشرطية، مشددة على أن أي تجاوزات من قبل عناصر الوزارة ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، حفاظاً على ثقة المجتمع بدور الوزارة في حماية المواطن.