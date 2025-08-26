مؤسسة “سنا” تنضم لهيئات البحث الاجتماعي في سوريا

دمشق-سانا

انضمت إلى هيئات البحث الاجتماعي في سوريا اليوم، مؤسسة سنا المعنية بدراسات وأبحاث علم الاجتماع، والتي أعلنت إشهار أعمالها في حفل أقيم في فندق أرميتاج بدمشق للتعريف برؤية المؤسسة وأهدافها.

ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة

رئيس مجلس الأمناء أسامة أحمد أوضح، أن الهدف من تأسيس المؤسسة هو المشاركة في ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في سوريا، عبر منبر فكري ينهض بالبحث العلمي، وأكد أن العمل سيعتمد على دراسات وأبحاث بالشراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، لتقديم حلول عملية لقضايا المجتمع وتعزيز الوعي المجتمعي.

جسر بين النظرية والممارسة

من جانبها، بيّنت المديرة التنفيذية للمؤسسة إيمان عبد السلام حيدر، أن “سنا” تسعى لتكون بيتاً للفكر النقدي وميداناً للبحث التطبيقي، يربط بين المعرفة والمجتمع، ويروّج للتعاون متعدد الاختصاصات لفهم الظواهر الاجتماعية المعقدة.

تقارير ودراسات ميدانية

التقرير الخاص بالمؤسسة استعرض الأوضاع المجتمعية في سوريا، مستعيداً ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة وآثارها، فيما شدد الباحث أحمد الأصفر على أن علم الاجتماع يشكّل أداة أساسية لفهم آليات التغيير في المجتمع السوري.

مشاركة واسعة

وشهد حفل الإشهار حضور عدد من الأكاديميين والباحثين في علم الاجتماع، إلى جانب شخصيات رسمية وممثلين عن مكتب بعثة الأمم المتحدة في سوريا، حيث أجمع الحضور على أهمية دعم الدراسات الميدانية والبحث التطبيقي لبناء نهضة معرفية.