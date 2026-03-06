إصابة خمسة مدنيين بانفجار بطارية داخل قبو محل تجاري في حي الميدان بحلب

SAVE 20260306 172614 إصابة خمسة مدنيين بانفجار بطارية داخل قبو محل تجاري في حي الميدان بحلب

حلب-سانا

أصيب خمسة مدنيين بانفجار بطارية داخل قبو أسفل محل تجاري، ما أدى إلى انهيار المحل بشكل جزئي في حي الميدان بمدينة حلب اليوم الجمعة.

SAVE 20260306 172559 إصابة خمسة مدنيين بانفجار بطارية داخل قبو محل تجاري في حي الميدان بحلب

وأوضح قائد فريق الدفاع المدني السوري في مركز السليمانية بحلب إبراهيم قرقاش لمراسل سانا أن المركز تلقى بلاغاً من غرفة العمليات عن وقوع انفجار في حي الميدان، فتوجهت فرقه على الفور إلى الموقع حيث تبين أنه ناجم عن انفجار بطارية داخل قبو أسفل مبنى تجاري، ما أدى إلى انهيار سقفه وإصابة خمسة مدنيين.

وأضاف قرقاش: إنه جرى إسعاف أربعة من المصابين من قبل المدنيين في الموقع، بينما عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ شاب عالق تحت الأنقاض، وتم نقله بواسطة فرق الهلال الأحمر إلى المشفى لتلقي العلاج.

وتؤكد الجهات المعنية وفرق الدفاع المدني ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند تخزين أو استخدام هذه البطاريات، لما قد تسببه من مخاطر في حال حدوث تماس كهربائي أو سوء تخزين.

SAVE 20260306 172544 إصابة خمسة مدنيين بانفجار بطارية داخل قبو محل تجاري في حي الميدان بحلب
محافظ السويداء يبحث مع اليونيسف التعاون لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية جديدة
ورشة عمل في كلية الصيدلة بجامعة حماة حول استخلاص المواد الفعالة ودراسة صفاتها
فصل التيار الكهربائي عن محافظتي درعا والسويداء لإجراء صيانة دورية
بدء أعمال صيانة وإعادة تأهيل 9 مدارس في حماة
إحداث منتدى تعليمي ثقافي في بلدة عرى بريف السويداء ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك