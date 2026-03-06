إصابة خمسة مدنيين بانفجار بطارية داخل قبو محل تجاري في حي الميدان بحلب

حلب-سانا

أصيب خمسة مدنيين بانفجار بطارية داخل قبو أسفل محل تجاري، ما أدى إلى انهيار المحل بشكل جزئي في حي الميدان بمدينة حلب اليوم الجمعة.

وأوضح قائد فريق الدفاع المدني السوري في مركز السليمانية بحلب إبراهيم قرقاش لمراسل سانا أن المركز تلقى بلاغاً من غرفة العمليات عن وقوع انفجار في حي الميدان، فتوجهت فرقه على الفور إلى الموقع حيث تبين أنه ناجم عن انفجار بطارية داخل قبو أسفل مبنى تجاري، ما أدى إلى انهيار سقفه وإصابة خمسة مدنيين.

وأضاف قرقاش: إنه جرى إسعاف أربعة من المصابين من قبل المدنيين في الموقع، بينما عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ شاب عالق تحت الأنقاض، وتم نقله بواسطة فرق الهلال الأحمر إلى المشفى لتلقي العلاج.

وتؤكد الجهات المعنية وفرق الدفاع المدني ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند تخزين أو استخدام هذه البطاريات، لما قد تسببه من مخاطر في حال حدوث تماس كهربائي أو سوء تخزين.