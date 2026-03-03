قافلة مساعدات جديدة تضم 34 شاحنة تدخل مدينة السويداء

IMG 4380 قافلة مساعدات جديدة تضم 34 شاحنة تدخل مدينة السويداء

السويداء-سانا

دخلت قافلة مساعدات جديدة إلى مدينة السويداء اليوم الثلاثاء، ضمت 34 شاحنة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري.

IMG 4385 قافلة مساعدات جديدة تضم 34 شاحنة تدخل مدينة السويداء

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، أن القافلة تحمل طحيناً ومواد طبية، وخزانات مياه شرب لدعم مراكز الإيواء، ومعدّات كهربائية، بدعم من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وبالتنسيق مع محافظة السويداء، وذلك ضمن الجهود الحكومية المستمرة، لتعزيز الأمن الغذائي والصحي في السويداء.

من جهته لفت الهلال الأحمر العربي السوري عبر معرفاته على منصات التواصل إلى أن القافلة تحمل 502 طن طحين لتشغيل الأفران وتوفير احتياجات الأهالي من الخبز، بدعم من برنامج الأغذية العالمي، وهي مخصصة لأفران السويداء، شهبا، وعتيل، والقريا، وصلخد، وقنوات.

وتعمل محافظة السويداء بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، وعدد من المنظمات الدولية على إدخال قوافل المساعدات التي تضم مواد طبية وغذائية ومحروقات إلى السويداء، لتأمين احتياجات الأهالي في المحافظة.

