قافلة مساعدات جديدة تضم 34 شاحنة تدخل مدينة السويداء

السويداء-سانا

دخلت قافلة مساعدات جديدة إلى مدينة السويداء اليوم الثلاثاء، ضمت 34 شاحنة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، أن القافلة تحمل طحيناً ومواد طبية، وخزانات مياه شرب لدعم مراكز الإيواء، ومعدّات كهربائية، بدعم من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وبالتنسيق مع محافظة السويداء، وذلك ضمن الجهود الحكومية المستمرة، لتعزيز الأمن الغذائي والصحي في السويداء.

من جهته لفت الهلال الأحمر العربي السوري عبر معرفاته على منصات التواصل إلى أن القافلة تحمل 502 طن طحين لتشغيل الأفران وتوفير احتياجات الأهالي من الخبز، بدعم من برنامج الأغذية العالمي، وهي مخصصة لأفران السويداء، شهبا، وعتيل، والقريا، وصلخد، وقنوات.

وتعمل محافظة السويداء بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، وعدد من المنظمات الدولية على إدخال قوافل المساعدات التي تضم مواد طبية وغذائية ومحروقات إلى السويداء، لتأمين احتياجات الأهالي في المحافظة.